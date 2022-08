(CNN) — Incluso la estrella pop más grande del mundo se siente incómoda cuando sus relaciones privadas se hacen públicas. Harry Styles, ex ídolo adolescente de One Direction y actual superestrella en solitario, reflexionó sobre su vida privada altamente publicitada y diseccionada en una nueva entrevista con Rolling Stone.

En ella, abordó todo, desde las acusaciones de “queerbaiting “, o beneficiarse de presentarse como queer sin identificarse públicamente como tal, hasta su relación romántica con Olivia Wilde, quien dirigió a Styles en la próxima película Don’t Worry Darling.

El cantante, aparentemente espontáneamente, habló sobre los argumentos que tiene la gente en un esfuerzo por definir su sexualidad.

“A veces la gente dice: ‘Solo has estado con mujeres públicamente’, y no creo que haya estado con nadie públicamente”, le dijo a Brittany Spanos de Rolling Stone. “Si alguien te toma una foto con alguien, no significa que elijas tener una relación pública o algo así”.

Styles también asintió a la fascinación del público con su sexualidad cuando habló sobre su otra película que se estrenará este año, My Policeman, en la que interpreta a un oficial de policía gay encerrado en la década de 1950.

“Creo que todos, incluyéndome a mí, tienen su propio viaje para descubrir la sexualidad y sentirse más cómodos con ella”, dijo sobre el drama de época y sus temas universales. “No es como, ‘esta es una historia gay sobre estos tipos siendo homosexuales’. Se trata de amor y de tiempo perdido para mí”.

Styles se ha resistido previamente cuando se le preguntó en entrevistas cómo se identifica, y le dijo a Better Homes & Gardens a principios de este año que “no importa” y que la expectativa de que él defina su sexualidad es “anticuada”. Algunos lo han acusado de sacar provecho de la estética queer, como usar vestidos y faldas o ondear banderas del Orgullo Gay en conciertos, sin identificarse públicamente como LGBTQA+.

El cantante de As It Was también dijo que los fanáticos que critican a su novia en línea “no lo hacen sentir bien”.

“Obviamente es un sentimiento difícil sentir que estar cerca de mí significa que estás en el rescate de una esquina de Twitter o algo así”, dijo. “Solo quería cantar. No quería involucrarme si iba a lastimar a la gente de esa manera”.

La nueva película de Styles con Wilde se estrenará el 23 de septiembre y My Policeman se transmitirá en Amazon en noviembre. Ambas películas se estrenarán en prestigiosos festivales de cine antes de su gran estreno. Actualmente, continúa de gira con su último álbum, Harry’s House, con breves residencias en Nueva York, Chicago y Austin, Texas.