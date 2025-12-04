Así es la Guía Mesa de Cata 2026, el barómetro del vino chileno

El equipo de la Mesa de Cata del Club de Amantes del Vino, junto a un panel de expertos, realizó una diversa selección. Revisa en la siguiente nota el ranking con lo mejor de la industria vinícola.

¿Cuáles son los vinos preferidos en Chile? La Guía Mesa de Cata 2026 presentó sus resultados tras un año completo de catas a ciegas. Con 26 categorías evaluadas, 6 galardones especiales, premios a las mejores cartas de vino y 7 reconocimientos definidos por los socios de La CAV, esta edición se consolida como una referencia imprescindible para quienes buscan comprar, elegir o regalar vinos nacionales.

Los vinos mejor evaluados

Entre los resultados más destacados, dos vinos alcanzaron 99 puntos en la categoría Ícono:

Seña CS/MB/CA 2023 , valle del Aconcagua

, valle del Aconcagua Viñedo Chadwick Cabernet Sauvignon 2023, Puente Alto, valle del Maipo

En la categoría Súper Premium, también hubo empate con 97 puntos:

Bouchon Granito SY/CG/GR 2022 , valle del Maule

, valle del Maule Fuga CF/ME 2023, Pirque, valle del Maipo

Los Espumantes también brillaron con 97 puntos:

La Ronciere Selva Oscura Extra Brut PN/CH , valle del Malleco

, valle del Malleco Casa Silva Fervor del Lago de Ranco Extra Brut PN/CH 2027, Futrono, Región Austral

En Sauvignon Blanc, los mejores con 97 puntos fueron:

Casas del Bosque Pequeñas Sauvignon Blanc 2025 , valle de Casablanca

, valle de Casablanca TARA Sauvignon Blanc 2024, valle de Atacama (Ventisquero Wine Estates)

Galardones especiales

La guía también entregó premios que reconocen trayectoria y excelencia en la industria:

Viña Revelación: Clos Des Fous

Enóloga Joven del Año: Natalia Poblete, Viña Casa Bauzá

Enólogos del Año: Alejandro Galaz y Felipe Tosso, Ventisquero Wine Estates

Viña del Año: Undurraga

Premio a la Trayectoria: Héctor Vergara, Máster Sommelier

Premio José Guilisasti Gana: MOVI (Movimiento de Viñateros Independientes)

Las mejores cartas de vino del año

Por tercera vez, la guía premió a los restaurantes con las mejores cartas de vino en Chile:

Fuente Toscana – centro de Ovalle

Baco

Masal

Premio Revelación: Casa Brotherwood (San Miguel)

Un año de catas a ciegas

Durante doce meses, el equipo de la Mesa de Cata del Club de Amantes del Vino (La CAV) degustó casi 2.000 vinos nacionales en catas a ciegas. El proceso permitió seleccionar los mejores exponentes de una industria en constante evolución, desde grandes íconos hasta proyectos emergentes.

El panel estuvo compuesto por los periodistas especializados Alejandro Jiménez y Ana María Barahona —seleccionada entre las 50 mujeres más influyentes del vino a nivel global (Women in Wine & Spirits)— y por el sommelier Sebastián Lobos. La coordinación técnica estuvo a cargo del sommelier Guillermo Bilbao.

Los vinos fueron evaluados según la escala internacional de 100 puntos, con notas de cata, sugerencias de maridaje, potencial de guarda y recomendaciones de servicio.

Ana María Barahona, presidenta de Mesa de Cata, señala: “Esta guía es, sin duda, el barómetro del vino chileno. Permite entender qué tendencias emergen y hacia dónde avanza la industria. Las catas a ciegas garantizan independencia y objetividad”.

Cristóbal Serra, gerente general de La CAV, agrega: “Nuestra misión es acercar el conocimiento del vino a consumidores de todas las regiones. La guía es un referente y un material de consulta imperdible para los amantes de este patrimonio nacional”.

La Guía Mesa de Cata 2026 está disponible en formato impreso en tiendas La CAV a $24.990 y también en su versión digital en www.lacav.cl

Los mejores vinos del año por categoría

Sauvignon Blanc (97 pts)

Casas del Bosque Pequeñas 2025 – Casablanca

TARA 2024 – Atacama

Chardonnay (97 pts)

La Ronciere Selva Oscura Chardonnay 2022 – Malleco

KOSTEN 2023 – Chile Chico, Patagonia

Semillón (96 pts)

Vinos Co Pa Semillón 2024 – Itata

Otras Cepas Blancas (96 pts)

Leyda Coastal Vineyard Neblina Riesling 2024 – Leyda

Mezclas Blancas (95 pts)

Francois Lurton CLO SB/CH 2024 – Lolol, Colchagua

Naranjos (95 pts)

Bodegas RE Enredo GW/RI 2023 – Casablanca

Rosados (95 pts)

Longaví Reforma Garnacha 2021 – Maule

Dulces y Fortificados (94 pts)

Casas del Bosque Noble Late Harvest Riesling 2024 – Casablanca

Espumantes (97 pts)

La Ronciere Selva Oscura Extra Brut PN/CH – Malleco

Casa Silva Fervor del Lago de Ranco Extra Brut PN/CH 2027 – Futrono

Carmenère (96 pts)

Undurraga T.H. Peumo Carmenère 2023 – Cachapoal

Casa Bauzá Presumido Carmenère 2024 – Maipo

Merlot (95 pts)

Marqués de Casa Concha Merlot 2022 – Maule

Syrah (96 pts)

Undurraga T.H. Leyda Syrah 2023 – San Antonio

Cono Sur 20 Barrels Syrah 2021 – Limarí

Malbec (95 pts)

Ana María Cumsille Ciprés Malbec 2024 – Itata

Pinot Noir (97 pts)

Clos Des Fous Subsollum 2024 – Aconcagua Costa

Leyda Origin Pinot Noir 2024 – Leyda

Cabernet Franc (95 pts)

Maquis Revela Cabernet Franc 2024 – Colchagua

Vigno (96 pts)

Undurraga Vigno Carignan 2023 – Maule

Carignan (96 pts)

P.S. García La Cabentera Carignan 2023 – Itata

País (96 pts)

Roberto Henríquez Tierras de Pumas País 2024 – Biobío

Carter Mollemhauer Lonquén Arriba País 2024 – Pachagua, Itata

Cinsault (95 pts)

Carmen D.O. Loma Seca Cinsault 2024 – Itata

Garnacha (96 pts)

Buena Esperanza Hacienda Compañía Garnacha 2024 – Huasco Costa

JP Martin De Cal Garnacha 2024 – Huasco, Atacama

Petit Verdot (95 pts)

P.S. García Piedra Lisa Vineyard Petit Verdot 2021 – Itata

Otras Cepas Tintas (95 pts)

Gillmore Aglianico del Maule 2022 – Loncomilla

Mezclas Tintas (96 pts)

Morandé Edición Limitada SY/CS 2021 – Maipo

Matetic Corralillo Winemaker’s Blend SY/MB/CF 2021 – San Antonio

Cabernet Sauvignon (96 pts)

Montes Alpha Cabernet Sauvignon 2022 – Colchagua

Clos Des Fous Flecha al Corazón Cabernet Sauvignon 2022 – Alto Cachapoal

Súper Premium (97 pts)

Bouchon Granito 2022 – Maule

Fuga CD/ME 2023 – Pirque, Maipo

Íconos (99 pts)

Seña 2023 – Aconcagua

– Aconcagua Viñedo Chadwick 2023 – Puente Alto, Maipo

Premios otorgados por los socios de La CAV