Así es la Guía Mesa de Cata 2026, el barómetro del vino chileno

El equipo de la Mesa de Cata del Club de Amantes del Vino, junto a un panel de expertos, realizó una diversa selección. Revisa en la siguiente nota el ranking con lo mejor de la industria vinícola.
¿Cuáles son los vinos preferidos en Chile? La Guía Mesa de Cata 2026 presentó sus resultados tras un año completo de catas a ciegas. Con 26 categorías evaluadas, 6 galardones especiales, premios a las mejores cartas de vino y 7 reconocimientos definidos por los socios de La CAV, esta edición se consolida como una referencia imprescindible para quienes buscan comprar, elegir o regalar vinos nacionales.
Los vinos mejor evaluados
Entre los resultados más destacados, dos vinos alcanzaron 99 puntos en la categoría Ícono:
- Seña CS/MB/CA 2023, valle del Aconcagua
- Viñedo Chadwick Cabernet Sauvignon 2023, Puente Alto, valle del Maipo
En la categoría Súper Premium, también hubo empate con 97 puntos:
- Bouchon Granito SY/CG/GR 2022, valle del Maule
- Fuga CF/ME 2023, Pirque, valle del Maipo
Los Espumantes también brillaron con 97 puntos:
- La Ronciere Selva Oscura Extra Brut PN/CH, valle del Malleco
- Casa Silva Fervor del Lago de Ranco Extra Brut PN/CH 2027, Futrono, Región Austral
En Sauvignon Blanc, los mejores con 97 puntos fueron:
- Casas del Bosque Pequeñas Sauvignon Blanc 2025, valle de Casablanca
- TARA Sauvignon Blanc 2024, valle de Atacama (Ventisquero Wine Estates)
Galardones especiales
La guía también entregó premios que reconocen trayectoria y excelencia en la industria:
- Viña Revelación: Clos Des Fous
- Enóloga Joven del Año: Natalia Poblete, Viña Casa Bauzá
- Enólogos del Año: Alejandro Galaz y Felipe Tosso, Ventisquero Wine Estates
- Viña del Año: Undurraga
- Premio a la Trayectoria: Héctor Vergara, Máster Sommelier
- Premio José Guilisasti Gana: MOVI (Movimiento de Viñateros Independientes)
Las mejores cartas de vino del año
Por tercera vez, la guía premió a los restaurantes con las mejores cartas de vino en Chile:
- Fuente Toscana – centro de Ovalle
- Baco
- Masal
- Premio Revelación: Casa Brotherwood (San Miguel)
Un año de catas a ciegas
Durante doce meses, el equipo de la Mesa de Cata del Club de Amantes del Vino (La CAV) degustó casi 2.000 vinos nacionales en catas a ciegas. El proceso permitió seleccionar los mejores exponentes de una industria en constante evolución, desde grandes íconos hasta proyectos emergentes.
El panel estuvo compuesto por los periodistas especializados Alejandro Jiménez y Ana María Barahona —seleccionada entre las 50 mujeres más influyentes del vino a nivel global (Women in Wine & Spirits)— y por el sommelier Sebastián Lobos. La coordinación técnica estuvo a cargo del sommelier Guillermo Bilbao.
Los vinos fueron evaluados según la escala internacional de 100 puntos, con notas de cata, sugerencias de maridaje, potencial de guarda y recomendaciones de servicio.
Ana María Barahona, presidenta de Mesa de Cata, señala: “Esta guía es, sin duda, el barómetro del vino chileno. Permite entender qué tendencias emergen y hacia dónde avanza la industria. Las catas a ciegas garantizan independencia y objetividad”.
Cristóbal Serra, gerente general de La CAV, agrega: “Nuestra misión es acercar el conocimiento del vino a consumidores de todas las regiones. La guía es un referente y un material de consulta imperdible para los amantes de este patrimonio nacional”.
La Guía Mesa de Cata 2026 está disponible en formato impreso en tiendas La CAV a $24.990 y también en su versión digital en www.lacav.cl
Los mejores vinos del año por categoría
- Sauvignon Blanc (97 pts)
- Casas del Bosque Pequeñas 2025 – Casablanca
- TARA 2024 – Atacama
- Chardonnay (97 pts)
- La Ronciere Selva Oscura Chardonnay 2022 – Malleco
- KOSTEN 2023 – Chile Chico, Patagonia
- Semillón (96 pts)
- Vinos Co Pa Semillón 2024 – Itata
- Otras Cepas Blancas (96 pts)
- Leyda Coastal Vineyard Neblina Riesling 2024 – Leyda
- Mezclas Blancas (95 pts)
- Francois Lurton CLO SB/CH 2024 – Lolol, Colchagua
- Naranjos (95 pts)
- Bodegas RE Enredo GW/RI 2023 – Casablanca
- Rosados (95 pts)
- Longaví Reforma Garnacha 2021 – Maule
- Dulces y Fortificados (94 pts)
- Casas del Bosque Noble Late Harvest Riesling 2024 – Casablanca
- Espumantes (97 pts)
- La Ronciere Selva Oscura Extra Brut PN/CH – Malleco
- Casa Silva Fervor del Lago de Ranco Extra Brut PN/CH 2027 – Futrono
- Carmenère (96 pts)
- Undurraga T.H. Peumo Carmenère 2023 – Cachapoal
- Casa Bauzá Presumido Carmenère 2024 – Maipo
- Merlot (95 pts)
- Marqués de Casa Concha Merlot 2022 – Maule
- Syrah (96 pts)
- Undurraga T.H. Leyda Syrah 2023 – San Antonio
- Cono Sur 20 Barrels Syrah 2021 – Limarí
- Malbec (95 pts)
- Ana María Cumsille Ciprés Malbec 2024 – Itata
- Pinot Noir (97 pts)
- Clos Des Fous Subsollum 2024 – Aconcagua Costa
- Leyda Origin Pinot Noir 2024 – Leyda
- Cabernet Franc (95 pts)
- Maquis Revela Cabernet Franc 2024 – Colchagua
- Vigno (96 pts)
- Undurraga Vigno Carignan 2023 – Maule
- Carignan (96 pts)
- P.S. García La Cabentera Carignan 2023 – Itata
- País (96 pts)
- Roberto Henríquez Tierras de Pumas País 2024 – Biobío
- Carter Mollemhauer Lonquén Arriba País 2024 – Pachagua, Itata
- Cinsault (95 pts)
- Carmen D.O. Loma Seca Cinsault 2024 – Itata
- Garnacha (96 pts)
- Buena Esperanza Hacienda Compañía Garnacha 2024 – Huasco Costa
- JP Martin De Cal Garnacha 2024 – Huasco, Atacama
- Petit Verdot (95 pts)
- P.S. García Piedra Lisa Vineyard Petit Verdot 2021 – Itata
- Otras Cepas Tintas (95 pts)
- Gillmore Aglianico del Maule 2022 – Loncomilla
- Mezclas Tintas (96 pts)
- Morandé Edición Limitada SY/CS 2021 – Maipo
- Matetic Corralillo Winemaker’s Blend SY/MB/CF 2021 – San Antonio
- Cabernet Sauvignon (96 pts)
- Montes Alpha Cabernet Sauvignon 2022 – Colchagua
- Clos Des Fous Flecha al Corazón Cabernet Sauvignon 2022 – Alto Cachapoal
- Súper Premium (97 pts)
- Bouchon Granito 2022 – Maule
- Fuga CD/ME 2023 – Pirque, Maipo
- Íconos (99 pts)
- Seña 2023 – Aconcagua
- Viñedo Chadwick 2023 – Puente Alto, Maipo
Premios otorgados por los socios de La CAV
- Reserva: Terramater Vineyard Reserve Shiraz/Cabernet Sauvignon 2023 – Maipo
- Gran Reserva: Terranoble Selección Especial Carmenère 2022 – Colchagua
- Premium: Santa Rita Floresta Cabernet Sauvignon 2022 – Alto Jahuel, Maipo
- Espumante: Cono Sur Brut CH/PN – Biobío
- Súper Premium: Garage Wine Co. Las Higueras Vineyard Lot #132 Cabernet Franc 2021 – Maule
- Vino de Autor: Les Deux OEnologues Grand Vin Carignan 2021 – Itata
- Ícono: Viu Manent VIU 1 MB/CS/PV 2020 – Colchagua