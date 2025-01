Aglomeraciones, caídas en bicicleta y lenguas en ventanas: IShowSpeed desata locura en Santiago de Chile

El famoso streamer IShowSpeed aterrizó en Chile. Y a penas puso un pie en el centro de Santiago de Chile desató el caso.

Cientos de fans del influencer acudieron a su encuentro, cantándole cumpleaños feliz. Speed caminó, junto a un gran contingente de seguridad, por el centro de Santiago, la Plaza de Armas y el paseo Ahumada, incluso se adentró por una de las galerías del centro.

Sus fanáticos fueron creciendo cada vez más y se acercaron en masa a Speed, tratando de darle diversos regalos: desde camisetas de fútbol, hasta pantalones y stickers varios.

Speeed se vio sorprendido en todo momento de la gran cantidad de fans.

Rápidamente, se subió a un vehículo que lo trasladó a Fantasilandia. Su recorrido no fue sencillo, ya que algunos fans lo siguieron corriendo y pusieron su lengua en la ventana donde iba Speed y otros hicieron diversos gestos.

Incluso, un fan que lo seguí en bicicleta sufrió una estrepitosa caída que fue grabado en vivo por el streamer.

🚨| WATCH: A fan following Speed on a bike lost control and crashed 😭😭😭

Un fan que seguía a Speed en una bicicleta perdió el control y se estrelló 😭😭😭 pic.twitter.com/zs6KUnDWoZ

— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) January 23, 2025