“IShowSpeed” le pone nota al completo chileno: Comió en el Portal Fernández Concha

El popular streamer estadounidense, Darren Watkins Jr., más conocido como IShowSpeed en redes sociales, continuó su tour por Latinoamérica y finalmente llegó a Chile.

¿Lo primero que hizo? Probar completo italiano del Portal Fernández Concha, frente a la Plaza de Armas de Santiago.

Su caótico paso por el casco histórico culminó con la parada gastronómica.

Acompañado del influencer chileno Pollo Castillo, el “Speed” degustó un apetecible completo italiano.

Una gran mordida y un abrazo al chef después, el norteamericano evaluó la preparación nacional.

“Esto es un 9/10, esta mierda es exquisita”, expresó, antes de partir rumbo a otros puntos de interés de la capital, como Fantasilandia.

🚨| WATCH: Speed tries the Chilean hotdog and goes in to hug the chef who made it 🔥🇨🇱

Speed prueba el completo chileno y va a abrazar al chef que lo hizo 🔥🇨🇱 pic.twitter.com/wabYEnb9fb

— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) January 23, 2025