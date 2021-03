La empresa Sony con su consola PlayStation está decidida a incentivar a sus usuarios para que se mantengan en sus casas y así evitar, de alguna manera, que la gente se exponga y que no se propague el COVID-19.

Es por dicha razón que la campaña “Play at Home”, o “Quédate en Casa” en español, ha visto potenciada su parrilla de videojuegos descargables de forma complemente gratuita, sin importar que le membresía sea básica o “plus”.

En esta vía, la compañía nipona anunció la disponibilidad de 10 títulos, varios de ellos de renombre como Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Abzu, Enter the Gungeon, Subnautica y The Witness.

Lee también: Pedro Pascal y Bella Ramsey de “Game of Thrones” serán Joel y Ellie en serie de “The Last of Us”

Los otros títulos, que sin duda se agradecen y son de una calidad más que interesante, son Mission, Astro Bot Rescue, Moss, Thumper y Paper Beast. Algunos de ellos requieren una consola PlayStation con funciones de realidad virtual.

Cabe destacar que los primeros juegos mencionados son compatibles con PS5 y, en el caso de Horizon Zero Dawn, su descarga estará a disposición desde el 19 de abril hasta el 14 de mayo.

“Play at Home” es una iniciativa que partió en abril de 2020, donde destacaron títulos como los de Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey. Y, entre lo más reciente, otro gran título que destaca es Ratchet & Clank, el que se encuentra gratis para descarga hasta el 31 de marzo.