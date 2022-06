Hace algunos meses, Style tuvo el privilegio de observar algunas de las vestimentas utilizadas por Marilyn Monroe resguardadas en el Museo de la Moda, en Vitacura. Las prendas son mantenidas a una temperatura entre 19 °C y 20 °C, con una humedad relativa de 50 grados, en una bóveda al estilo “Titanic” -por las tuberías- en el piso -6.

La forma en que cada vestido, blusa y chaqueta empleada por este icono de los años ’50 es resguardada por el equipo de curaduría del museo, da cuenta de la fragilidad de las piezas y la importancia de su conservación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNNChile (@cnnchile)

Lee también: Ropero Paula en Style: “Aunque uno no lo quiera, uno tiene un peso y si yo digo algo puede afectar a una persona”

En un nuevo capítulo de Style, el equipo compuesto por Isabel Hodge, Caterine Luco y Camila Muñoz ahondó en las críticas lanzadas contra Kim Kardashian por utilizar el icónico vestido con el que Marilyn cantó Feliz Cumpleaños al ex presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy (JFK), en la Met Gala 2022

El principal problema fue el daño que sufrió el vestido exhibido por el museo de Ripley’s Believe It or Not!

El coleccionista privado Scott Fortner -el hombre experto en la historia de Marilyn y fundador de Marilyn Monroe Collection- habló en Style sobre la importancia de preservar estas prendas.

Lee también: Feli Cavieres en CNN Style: “Para mí la ropa es como una armadura, con ella te ven y tú puedes ir a luchar”

“Es muy importante proteger y preservar los elementos de importancia para las generaciones futuras, y este vestido es un ejemplo perfecto. Eso incluye adherirse a los estándares y prácticas establecidos, ya sea que se trate de un museo designado oficialmente o no. En este caso, el vestido está dañado y nunca más podrá verse en su estado original“, manifestó Fortner.

El vestido, dibujado por Bob Mackie y diseñado por Jean Louis, se convirtió en un “estigma” de connotación más sex symbol para la actriz, justo en una época difícil para ella y meses antes de suicidarse.

Hoy, más allá de si se debió usar o no, es la imagen de Kim Kardashian la que es cuestionada debido a sus dietas extremas.