Los sueños de Emilia Dides: Compartir escenario con Myriam Hernández y aceptaría el reto de ser jurada en Viña del Mar

El 2024 fue un antes y después en la vida de Emilia Dides tras su paso en el Miss Universo. Ha protagonizado comerciales, ha estado en eventos de marcas reconocidas, pero su principal anhelo es crecer en su carrera musical. En ese sentido, expresó: “Amo a Myriam Hernández, me encantaría cantar con ella”.

Ha pasado poco tiempo desde que Emilia Dides participó en la final del Miss Universo, donde logró cautivar al público con su espontaneidad y se posicionó en el top 12 entre cientos de concursantes.

Al reflexionar sobre su paso por el certamen, en el programa transmitido por YouTube Sin Editar, comentó que su icónica frase: “¡Emilia Dides, Chile!” Se convirtió en su marca personal, y que su mamá es la persona más feliz con todo lo que ha ocurrido en este tiempo.

Cuando decidió dar el salto para competir y representar al país, lo hizo porque las personas se lo empezaron a pedir. Al principio, ella solo respondía: “Voy a pensarlo”, hasta que finalmente tomó la decisión.

“Me metí sin ninguna expectativa. Trato de vivir mi vida sin expectativas para disfrutar más de cada situación, y quedé”, explicó.

Tras su paso por México, luego por Tailandia en el evento de Pandora, regresó a tierras chilenas, donde una multitud la esperaba en el aeropuerto. “Quedé muy contenta”, confesó.

“Es una travesía literal. Y lo más emocionante es haber ganado un público potencial, el recibimiento de las personas (…) Confiaron en mí, y eso es heavy”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss Universo Chile® (@misschileuniverso)

La vida antes del Miss Universo

Para quienes han profundizado en la vida de la artista, un tema que constantemente destaca en sus reflexiones es la salud mental y cómo enfrentó la depresión.

“Me encanta el renacer de una persona, de las cenizas (…) Me despertaba todos los días como a las siete de la mañana, y yo soy una mujer que duerme mucho, me encanta dormir, priorizo el sueño muchísimo. Pero me despertaba con otra energía, como si estuviera preocupada todo el día. Empezaron a darme crisis de pánico, había angustia y transpiraba”, compartió.

Con el tiempo, acudió a su madre y comenzó a tomar un nuevo rumbo. “Me desconecté mucho de mí misma cuando pasé por eso”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss Universe (@missuniverse)

Los sueños de Emilia Dides

Luego de su participación en el Miss Universo, Dides expresó su interés en competir en el Miss Grand Internacional y en potenciar su carrera musical. De hecho, tiene planes concretos: grabará su próxima canción en el extranjero.

Al ser consultada sobre sus ídolos, mencionó a Laura Pausini, Whitney Houston, Álvaro Rudolphy y Mariana di Girolamo. Además, confesó: “Amo a Myriam Hernández, me encantaría cantar con ella”.

En cuanto a la posibilidad de trabajar en televisión, reconoció que “le encantaría”.

Y sobre su participación en la gala del Festival de Viña del Mar, aclaró que hasta el momento no ha sido invitada. Sin embargo, afirmó que, de recibir una propuesta para ser jurada del certamen, aceptaría ese desafío.