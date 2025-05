Día de Star Wars 2025: ¿Qué se celebra el 4 de mayo y dónde participar en Chile?

El 4 de mayo es una fecha clave para los fanáticos de la saga, con actividades en todo el mundo.

(CNN Español/ CNN Chile) – El 4 de mayo es una fecha importante para los seguidores de Star Wars, ya que se conmemora un juego de palabras que une tanto el día como una de las frases más icónicas de la saga.

“May the force be with you” (frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977; en español significa “Que la fuerza te acompañe”).

“May the fourth be with you” (que en español dice “Que el 4 de mayo te acompañe”)

¿Cómo es que estas dos frases se conjuntaron para llegar a lo que ahora es el Star Wars Day? En realidad, la historia tiene ciertos vacíos (como toda leyenda los tiene), pero podemos decir que su origen estuvo en el Reino Unido.

Según la historia sobre el origen de la fecha (que es reconocida por Lucasfilm), la frase se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

Al parecer, el partido conservador publicó un anuncio en el London Evening News que decía: “Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades”, o inglés “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”.

Actividades gratuitas por el Día de Star Wars

En Chile, los festejos también tendrán lugar. Este 3 y 4 de mayo, en la explanada principal de Centro Parque (Parque Araucano, Las Condes), se realizará la Expo Yoda, con acceso gratuito. El evento contará con exhibiciones temáticas, concursos de cosplay, música en vivo y stands de coleccionistas.

