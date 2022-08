(CNN) — Cuando Brad Pitt llegó al estreno de la nueva película “Bullet Train” el mes pasado, su atuendo relajado de lino fue noticia en todas partes, o parte de él, al menos. El actor, conocido por sus papeles hipermasculinos en películas como “Fight Club” y “Once Upon a Time in Hollywood”, completó su conjunto rosado y marrón con un toque llamativo: una falda.

“¡No sé!” Pitt luego le dijo a la revista Variety sobre la inspiración detrás de su elección de vestuario. “Todos vamos a morir, así que arruinémoslo”.

Pitt se unió a una creciente lista de estrellas fotografiadas recientemente con faldas de género neutro, desde el modelo plisado por debajo de la rodilla de Oscar Isaac en el estreno de “Moon Knight” hasta la minifalda rosa metalizada de Lil Nas X. El actor Billy Porter, la estrella de “Schitt’s Creek” Dan Levy, el basquetbolista Russell Westbrook y el rapero A$AP Rocky también se sumaron a la tendencia.

Fuera de Hollywood, el fenómeno ha ido cobrando fuerza durante años, según Carl R. Friend, el administrador (y autodenominado “Master Barista”) de The Skirt Café , un foro en línea dedicado a las faldas para hombres. Si bien cree que se está prestando una atención “indebida” a las celebridades que usan falda, no obstante, agradeció la mayor visibilidad.

“Es lo que es”, dijo Friend, cuyo interés en las faldas se remonta a la década de 1980, por correo electrónico. “Y si genera una aceptación de las faldas en los chicos, entonces supongo que es para mejor”.

Fustanellas, kilts y más

Aunque las faldas ahora se asocian comúnmente con la ropa de mujer, los hombres las han usado en varios momentos de la historia. Las fustanellas plisadas, por ejemplo, se pueden ver en las antiguas estatuas griegas y romanas, mientras que desde entonces se han usado versiones más contemporáneas en países balcánicos como Albania, que las considera un traje nacional.

Las faldas escocesas se han mantenido como un elemento básico del orgullo nacional de Escocia desde que debutaron en el siglo XVI, aunque hoy en día a menudo se reservan para ocasiones especiales.

En muchas partes del mundo, sin embargo, las prendas masculinas con forma de falda forman parte de los guardarropas cotidianos.

El pareo, una falda envuelta con un estampado típicamente brillante, es usado por hombres en culturas de Asia, Medio Oriente, África y las islas del Pacífico. Las variaciones del pareo, como el “sulu”, un estilo envolvente que se usa tanto en ambientes informales como formales en Fiji, y el “lungi”, que se usa en el sur y sureste de Asia, siguen siendo estilos populares para hombres de todas las edades.

La estrella de fútbol David Beckham fue fotografiado con un pareo estampado en 1998 (los medios de comunicación se burlaron de él en ese momento, aunque luego dijo en una entrevista : “Eso es algo de lo que nunca me arrepiento porque pensé que se veía genial y todavía lo usaría ahora”). Pero en gran parte del mundo occidental, los gustos se alejaron de la ropa masculina holgada en el siglo XVIII, dijo Friend.

“Todavía trabajamos bajo los dictados que se originaron en la Revolución Industrial: las prendas largas y sueltas y la maquinaria de alta velocidad no combinan tan bien”, dijo, al tiempo que señaló el impacto de la Revolución Francesa, que vio el gusto del país por los tejidos de brocado fluidos y extravagantes se evitan en favor de los colores nacionalistas y la ropa práctica y ajustada .

“La Revolución Francesa… tuvo un dramático ’embellecimiento’ de la vestimenta masculina en comparación con, digamos, el Renacimiento”, agregó Friend.

Una nueva ola

En los últimos años, las conversaciones en evolución sobre el género y la identidad han instigado un ajuste de cuentas colectivo sobre lo que significa vestirse como un hombre. La generación Z y las estrellas más jóvenes de la generación del milenio, como Harry Styles y Lil Nas X, regularmente traen elementos de feminidad a sus guardarropas, y los minoristas se están dando cuenta. Tiendas en línea como ASOS, Mr Porter, Cettire y SSENSE se encuentran entre las que ahora venden faldas para hombres, muchas de las cuales serían indistinguibles de los diseños de ropa de mujer si no fuera por los modelos masculinos.

Mientras tanto, en TikTok, el hashtag #boysinskirts ha sido visto más de 240 millones de veces, y los usuarios masculinos comparten sus atuendos y consejos de estilo.

En su cuenta de Instagram @theguyinaskirt , el bloguero de estilo Shivam Bhardwaj comparte alegres videos y fotos de sí mismo usando faldas, de todos los colores y estilos, con su audiencia de más de 22,000 personas. Dijo que si bien gran parte de la atención de los medios en torno a la tendencia se ha centrado en las estrellas masculinas heterosexuales, los miembros de la comunidad LGBTQ llevan mucho tiempo usando faldas, e incluso han sido condenados al ostracismo como resultado.

En 2020, la presentadora de un programa de entrevistas de EE. UU., Wendy Williams, se disculpó después de implorar a los hombres homosexuales que “dejaran de usar nuestras faldas y nuestros tacones” en su programa, mientras que este año, un hombre gay con falda fue supuestamente atacado en el Reino Unido después de asistir a un concierto de la cantante Yungblud, un artista conocido por su estilo de género fluido.

“La gente no celebra tanto a los hombres con falda como a los creadores o celebridades heterosexuales”, dijo Bhardwaj por correo electrónico. “Me entristece un poco que la gente no reconozca que los hombres de la comunidad (LGBTQ) han usado faldas durante muchas décadas, y hemos jugado un papel importante en romper este estereotipo“.

El mundo de la moda también ha estado ayudando a normalizar las faldas masculinas, con diseñadores como Dries Van Noten y Raf Simons enviando hombres a sus pasarelas usándolas en los últimos años. Una falda escocesa gris plisada de Thom Browne (el diseño antes mencionado usado por Oscar Isaac, Dan Levy y la estrella de “El Hobbit” Lee Pace, entre otros) se ha convertido en una de las favoritas de las celebridades, con el diseñador estadounidense dando la vuelta a la sastrería masculina tradicional a través de su silueta inesperada.

“Las faldas o cualquier prenda de vestir no describen tu género”, dijo Bhardwaj. “La ropa está hecha para expresar tus sentimientos a la gente del mundo“.

Aceptación gradual

Friend, que está casado con una mujer, también espera desacreditar la idea de que las faldas están ligadas a identidades de género u orientaciones sexuales específicas, diciendo que “mucha gente hace suposiciones incorrectas al respecto”. Los usuarios de Skirt Cafe forman “una comunidad que no está dispuesta a renunciar o renunciar a nuestra masculinidad” simplemente por usar faldas, agregó.

Los miembros del foro en línea tienden a usar faldas más básicas, explicó Friend, con estilos de mezclilla y más cortos entre los más populares. Los usuarios también comparten consejos de estilo y sus nuevos hallazgos favoritos, mientras que el sitio también alberga una lista de marcas de faldas aptas para hombres. Las recomendaciones recientes han incluido faldas de invierno forradas de lana personalizadas de la marca de Virginia The Mouse Works y una falda escocesa de constructor de la marca de ropa de trabajo escocesa Blaklader, un diseño negro de algodón resistente con todo tipo de bolsillos para martillos, destornilladores y otras herramientas.

Sin embargo, el estigma de género hace que usar faldas en público sea una perspectiva desalentadora para muchos hombres, y aquellos que lo hacen siguen siendo una minoría. La fascinación de Friend con las prendas comenzó a mediados de la década de 1980, cuando vio a un hombre en un tren con una falda blanca larga. Durante mucho tiempo, dudó en incorporar faldas a su guardarropa diario debido a su trabajo en un “papel de alta visibilidad de cara al cliente”. Eventualmente dio el paso en 2002, cuando hizo su propia minifalda con un poco de tela de desecho de su esposa.

“La primera vez que me armé de valor para salir, me enganchó la idea porque era la primera vez que sentía una brisa en las piernas en décadas”, recordó. “Le comenté a (mi esposa): ‘Me han engañado todos estos años’. Creció no solo para aceptarlo, sino también para abrazarlo, ya que, de repente, realmente me empezó a importar cómo me veía”.

Bhardwaj dijo que usar faldas se ha vuelto más aceptado socialmente y agregó que la respuesta a su cuenta había sido “muy abrumadora” y resultó en “mucho amor de todo el mundo”. El bloguero de moda, que ahora posee más de 100 faldas, proviene de lo que él describe como una familia india de “clase media baja” a la que a menudo se le ha cuestionado sus elecciones de estilo.

Su interés en las faldas surgió cuando compró una para una amiga y decidió probársela antes de publicar un video de él usándola en las redes sociales.

“Esa falda literalmente cambió mi vida y me ha ayudado a expresarme de la mejor manera posible”, dijo. Y aunque Bhardwaj dijo que la sociedad india tiene un “largo camino por recorrer” cuando se trata de aceptar a hombres con faldas de estilo occidental, ha sido felicitado en la calle donde vive en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Está feliz de usar sus atuendos en la vida diaria, no solo en las redes sociales.

“Literalmente pensé que nadie me aceptaría nunca con mis faldas, pero la gente ha demostrado que estaba equivocado y me han aceptado con los brazos abiertos”, dijo.