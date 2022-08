(CNN) – La actriz ganadora del Oscar, Nicole Kidman llamó la atención de Internet esta semana con una nueva sesión para Perfect Magazine.

Kidman, que cumplió 55 años este verano, flexionó sus tríceps increíblemente esculpidos en la portada de la revista: una cascada de cabello rojo que cae sobre un hombro con una sección cortada sin rodeos en la barbilla. Ni un traje de poder ni un jersey de cuello alto negro a la vista: Kidman lució piezas de la colección Otoño-Invierno 2022 de la marca de moda Diesel, que debutó en la Semana de la Moda de Milán este febrero: una colección muy elogiada repleta de gorras de camionero inspiradas en Y2K, gabardinas de mezclilla y la falda-cinturón animada que usa Kidman.

Una segunda portada muestra a Kidman con un colosal par de botas de charol hasta los muslos, similares a las que se vieron en Rihanna la semana pasada , de Y/Project, una marca que, al igual que Diesel, está dirigida por el diseñador belga Glenn Martens. Y a lo largo del editorial de moda de 20 páginas, las fotos capturan a Kidman con una serie de looks que rompen la red, incluido el infame vestido estampado desnudo y un conjunto de Diesel de mezclilla doble.

Todo es para celebrar un nuevo galardón que le otorgó la revista. Apodada como su “Ícono perfecto”, uno de los 23 nuevos premios lanzados en un intento de destacar el talento de la industria en todos los ámbitos, Kidman es elogiada por su implacable curiosidad y versatilidad.

“Tomo mis decisiones como lo haría un adolescente”, dijo en una entrevista adjunta. “Sin jugar con las consecuencias. Me acerco a cosas como, ‘Quiero hacer esto, lo intentaré. Ha tenido sus altibajos. En realidad, es una carrera realmente tumultuosa, en la que estoy”.

Durante la Semana de la Alta Costura de París en julio, Kidman se unió a Bella Hadid, Kim Kardashian y Dua Lipa en la pasarela para modelar para Balenciaga.

Pero la actriz ha sido durante mucho tiempo una de las más astutos a la hora de tomar riesgos en la moda. En 1997, Kidman usó un vestido de Dior color chartreuse hecho de seda bordada para los Oscar. Diseñado por John Galliano, el look causó tanto revuelo que ahora cuenta con su propia página dedicada en Wikipedia . El color del vestido fue muy criticado por la comediante y crítica de la alfombra roja Joan Rivers (quien le dijo a Kidman que el tono la estaba “haciendo vomitar” y supuestamente hacía ruidos de arcadas cuando el actor pasaba), algunos argumentan que ayudó a crear una cultura de alfombra roja cautelosa. aderezo que perdura hoy. “John (Galliano) lo hizo para mí y me encanta”, dijo Kidman a Women’s Wear Daily en el evento. “No sé si la gente lo entenderá. Pero si no lo hacen, bueno, tal vez deberían”.

Profundamente entrelazada con estándares de belleza estrechos, la moda a menudo se considera un juego de jóvenes, con expectativas sobre qué ponerse que se vuelven cada vez más restrictivas a medida que envejece. Pero Kidman dijo que para ella, la diversión tiene prioridad sobre encajar. “Como siempre digo, ‘Voy a hacer lo que quiero hacer'”, le dijo a Perfect. “Probablemente por eso hago clic con los fotógrafos, ya que no estoy aquí para estamparme en ti, sino que tú me estampes y crezcamos juntos. ¡Juguemos!”.