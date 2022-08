(CNN) – La ex supermodelo Linda Evangelista se sinceró sobre el costo de salud mental de su procedimiento cosmético desfigurante.

Evangelista le dijo a Vogue del Reino Unido que luchó contra la depresión y en un momento incluso dejó de comer. La mujer de 57 años también reveló que había sido influenciada por repetidos comerciales de televisión y dijo que habría rechazado el tratamiento de congelación de grasa si hubiera sabido que “los efectos secundarios pueden incluir perder su sustento y -terminar- tan deprimida que odia tú mismo.”

Los comentarios de Evangelista se producen un año después de que presentara una demanda de 50 millones de dólares contra la firma estadounidense Zeltiq Aesthetics por su procedimiento de contorno corporal CoolSculpting, que dijo que la dejó “brutalmente desfigurada”. La modelo canadiense afirmó que no estaba al tanto de un efecto secundario raro, llamado hiperplasia adiposa paradójica, que causa hinchazón y engrosamiento del tejido graso.

En julio, anunció que había resuelto la demanda, pero no reveló los términos del acuerdo.

La modelo fue presentada el jueves como la estrella de la próxima edición de septiembre de British Vogue, marcando su primera aparición en la portada de la edición del Reino Unido en casi 24 años. El reportaje va acompañado de una serie de fotos brillantes de Evangelista, a quien rara vez se ha visto en público durante los cinco años que pasó “escondida” en Nueva York.

“¿Estoy curada mentalmente? Absolutamente no”, se la cita diciendo, y luego agregó: “Estoy tratando de amarme a mí misma tal como soy”.

“Estaba perdiendo la cabeza”

En una amplia entrevista, Evangelista habló sobre varios intentos que ha hecho para revertir el daño, incluyendo someterse a dos tratamientos de liposucción y usar prendas de compresión. “He tenido todo mi cuerpo bien ceñido durante ocho semanas, nada ayudó”, dijo.

“Acababa de gastar todo este dinero y la única manera que se me ocurrió para solucionarlo fue cero calorías, así que solo bebí agua. O, a veces, comía una rama de apio o una manzana”, dijo, y agregó: “Estaba perdiendo la cabeza”. Evangelista, un pilar de la moda de los años 80 y 90 junto con sus compañeras supermodelos Kate Moss, Naomi Campbell y Christy Turlington, dijo que los anuncios la habían persuadido para que se sometiera a un contorno corporal.

“Esos comerciales de CoolSculpting estaban todo el tiempo y preguntaban: ‘¿Te gusta lo que ves en el espejo?’ Me estaban hablando. Se trataba de grasa obstinada en áreas que no se movían. Dijo que no hay tiempo de inactividad, no hay cirugía y… Bebí la poción mágica, y lo haría porque soy un poco vanidoso. Así que fui por eso, y fracasó”.

La empresa matriz de Zeltiq Aesthetics, Allergan Aesthetics, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN en el momento del acuerdo. Pero un representante de Zeltiq le dijo a Vogue en un comunicado que la compañía está “encantada de haber resuelto este asunto con la Sra. Evangelista”, y agregó: “Nuestro enfoque sigue siendo potenciar la confianza al proporcionar productos y servicios estéticos seguros y confiables respaldados por la ciencia”. CoolSculpting es un tratamiento no invasivo aprobado por la FDA para las protuberancias de grasa visibles en nueve áreas del cuerpo”.

Regreso gradual al centro de atención

Después de años sin trabajar como modelo, Evangelista participó en una campaña de alto perfil con la marca italiana Fendi en julio. Pero la modelo admitió que será “difícil encontrar trabajos con cosas que sobresalgan de mí; sin retocar, o apretar cosas, o pegar cosas, o comprimir o engañar”.

“No me van a ver en traje de baño, eso es seguro”, dijo. Para las fotos de Vogue recién publicadas, en las que Evangelista aparece mayormente cubierta, el maquillador de celebridades Pat McGrath “le dibujó suavemente la cara, la mandíbula y el cuello hacia atrás con cinta adhesiva y elásticos”, escribió la revista. El editor en jefe de British Vogue, Edward Enninful, dio la bienvenida al regreso de Evangalista al centro de atención.