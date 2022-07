En su cuarta versión, el seminario Fashion Online, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se presentaron las tendencias digitales aplicadas al mundo de la moda en el último tiempo.

Una que reveló que debido a la pandemia, el e-commerce aumentó considerablemente sus ventas.

La directora ejecutiva de e-commerce de la CCS, Yerka Yurich, detalló que “este año las ventas online alcanzarán los US$12.600, equivalente a un alza del 5% respecto al año pasado, y representando un 12% de las ventas totales del comercio”.

La idea de este evento es reunir distintos especialistas de comercio electrónico, de comercio digital enfocado en la industria fashion, para crear vínculos entre empresas, especialistas y referentes locales e internacionales.

Para conocer algunas de estas tecnologías, en CNN Style conversamos con Álvaro Ramírez, Country Manager de VTEX Chile, plataforma dedicada a entregar herramientas de e-commerce o comercio digital a grandes empresas.

-¿Qué es VTEX?

– Es una plataforma empresarial para comercio digital, nosotros vemos toda la infraestructura, reforma, software que permite que una tienda, por ejemplo, Caterpillar, H&M, Nike, Bata, funcionen sus sitios web con e-commerce desde cómo se ven los contenidos, los banners, hasta cómo se cargan los productos, cómo se puede navegar en las distintas categorías, buscar los productos y mirando las fotos, agregar al carrito de compra y hacer todo el proceso posteriormente de el pago, cerciorando tu fecha de entrega.

Ramírez explica que mediante su plataforma, las marcas que adquieren este software as service pueden simplificar sus ventas mediante la bicanalidad.

Esto quiere decir, que si una persona se encuentra comprando en Arica, el despacho no será realizado desde las bodegas ubicadas en Santiago. Al contrario, con un trabajo entre el personal de las tiendas físicas y la simplicidad de VTEX, apuntan a que se le informe al usuario que una tienda ubicada donde reside ya posee este artículo, por lo que puede retirarlo en tienda en las próximas horas o recibir un despacho desde ahí.

Esto quedó demostrado durante la pandemia, entre 2019 y 2020, ya que el cierre de las tiendas provocó una demora en el tiempo de envío, teniendo ocasiones en que los productos debían trasladarse varias horas antes de llegar a su lugar de destino.

Hay tres ejes en el que el Country Manager de VTEX Chile detalló que ya se están aplicando en los comercios como una forma de acercarse a los consumidores:

Live Shopping : La marca puede hablar en vivo con un cliente mediante lives en que un especialista muestra las características de los productos.

: La marca puede hablar en vivo con un cliente mediante lives en que un especialista muestra las características de los productos. Personal Shopper : El cliente puede comprar por internet asistido por un vendedor real de forma digital. Esto se efectúa desde el teléfono y es personalizado.

: El cliente puede comprar por internet asistido por un vendedor real de forma digital. Esto se efectúa desde el teléfono y es personalizado. Realidad Virtual: Nuevas tecnologías diseñadas para que uno se pueda probar ropa de forma digital.

-¿Qué otras tendencias han desarrollado para el mundo de la moda?

-Lo hemos venido viendo es la experiencia de clientes inmediata con una conexión cercana. Estos despachos rápidos, que no se estén demorando 48 o 72 horas, sino que sea una entrega rápida, por supuesto también muy importante en el mundo del vestuario, el tema de los cambios y devoluciones, cada vez las tiendas ponen menos presión, es súper natural, super entendible que si compro cuatro unidades distintas, una no me guste o no me quede, debo hacer un cambio. Es este proceso el que ojalá ocurran en las mismas tiendas.

Finalmente, en relación con el metaverso, Ramírez enfatizó en que “todavía el concepto es muy entretenido, muy fascinante. Por supuesto, tenemos que estar atentos a este futuro, pero mi recomendación para las tiendas es a dar pasos entremedio. Pensar en tener todo el metaverso terminado, tiendas digitalizadas, tener toda una colección para una temporada y tener a la gente acostumbrada de seguro, eso va a pasar en algunos años. Pero por ahora vamos dando pasos más pequeños”.