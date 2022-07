Hunky Dory, el cuarto álbum de estudio del músico, compositor, productor y actor británico, David Bowie, cumple en julio de este año medio siglo desde su irrupción en la cultura, marcando el inicio de un éxito internacional que perdura hasta estos días. De hecho, en 2010 la revista Time la ubicó dentro de su lista de los “100 mejores álbumes de todos los tiempos“.

Con éxitos como Life On Mars, Changes y Oh! You Pretty Things, el disco no solo destacó por su creatividad y prolijidad musical, también presentó al mundo la estética única de Bowie: Un personaje andrógino, colorido y profundamente teatral. Aquel fue el punto de partida de un estilismo que se hizo tendencia en la rockera década de los 70 y que evolucionó junto con el cantautor hacia la exploración de conceptos rupturistas, formas, texturas y diseñadores de moda que lo acompañaron en su viaje de música y moda.

CNN Style te muestra dos de los creadores que idearon las siluetas y colores del alter ego de Bowie, el extraterrestre de trajes elegantes y enteritos espaciales, Ziggy Stardust.

Freddie Burretti

El “sastre del rock“, que vistió a Bowie de atrevidos colores y conjuntos de dos piezas que destacaban su estilizada figura. Se puede decir que el punto más alto de su colaboración con el cantante fue el traje azul cielo, camisa negra rayada, corbata plateada y zapatos de plataforma en Life On Mars, que junto al mullet rojo del artista, consolidaron la imagen de Stardust como algo fuera de este mundo.

Kansai Yamamoto

El diseñador japonés que irrumpió en la moda londinense conoció a Bowie a través de un amigo. Kansai acababa de llegar a la capital de Reino Unido y montó una pasarela, siendo el primer japonés en lograrlo. La estrella del rock quedó fascinada por sus inspiraciones niponas audazmente vanguardistas. Así, Ziggy Stardust pasó a una etapa derechamente andrógina, sexual, extravagante, espacial y asiática. Según precisó Grazia Magazine, “sus piezas son un guiño al periodo Momoyama del arte japonés, así como en al tradicional traje de teatro Kabuki y las ilustraciones de manga clásicas. El concepto “basara“, que abarca un lujo extravagante con prendas maximalistas en movimiento, también fungió como uno de sus principales ideales de diseño”.