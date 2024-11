De Rojo al Miss Universo 2024 : El perfil de Emilia Dides, la chilena que ilusiona con ganar la corona

La joven que se ha hecho viral en TikTok por su presentación: ¡Emilia Dides, Chile! Se ha convertido en una de las favoritas para ganar el certamen. Para ella, las "mujeres no tienen límites".

En los últimos días, el nombre de Emilia Dides se ha vuelto viral por su enérgica presentación, gritando con orgullo en representación de Chile. Se ha convertido en una de las favoritas para ganar el Miss Universo 2024, sorprendiendo tanto por sus vestidos como por su gran desplante en México.

Sin embargo, las pasiones de la joven de 25 años son diversas, y una de ellas es la música. “Me salvó la vida porque tuve depresión a los 17 años; fue una etapa muy oscura de mi vida. Sin embargo, no la veo como algo negativo, sino como algo que me hizo crecer y evolucionar como persona”, expresó. Para la artista, las “mujeres no tienen límites”.

Esta aventura en el certamen refleja su personalidad exploradora y su deseo de estar en constante aprendizaje. “Lo que me gusta del concepto de Miss Universo es que busca una mujer real, una mujer que deje una huella en las personas cuando la conozcan, que tenga un corazón y una bondad para explorar todo lo bueno y entregarlo al mundo entero”, afirmó.

Y es que Emilia Dides sabe de triunfos; así lo demostró en el programa de talentos Rojo, el color del talento de Televisión Nacional de Chile (TVN), donde se coronó como la mejor cantante.

Actualmente, tiene varias de sus canciones en Spotify, entre las que destacan Inevitable, Ya no quiero verte, Hay peligro y Alter Ego. En la plataforma cuenta con cerca de 3.818 oyentes mensuales.