Licencias de conducir: Las Condes duplica su capacidad y aseguran ofrecer el precio más bajo de Chile

La Municipalidad de Las Condes inauguró un nuevo y moderno centro de atención para duplicar su capacidad de entrega de licencias de conducir, el cual está ubicado a pasos de la estación Hernando de Magallanes de la Línea 1 del Metro.

El nuevo Departamento de Licencias tiene la capacidad para atender de forma cómoda y fluida a 300 conductores diarios que busquen renovar u obtener su documento, con precios bajos y convenientes.

Al respecto, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, aseguró que la comuna está lista “para atender a todos quienes necesiten sacar o renovar su licencia de conducir”. Asimismo, explicó que la medida busca anticiparse a la gran demanda esperada para el fin de año, cuando venza la última prórroga de los documentos.

“Todos vimos lo que pasó hace un tiempo, con personas esperando horas, filas interminables y sistemas colapsados. Nosotros queremos evitar eso, porque todo indica que en diciembre, cuando venza la última prórroga, vamos a ver algo similar o peor”, señaló.

Es por eso que hizo un llamado “a hacer el trámite ahora, con tiempo, en un lugar cómodo y amplio como tenemos dispuesto en el nuevo Departamento de Licencias”.

¿Dónde está el nuevo local?

La municipalidad informó que el centro está ubicado en Avenida Apoquindo 6949, en Las Condes. Además, detalló que el recinto cuenta con una excelente conectividad gracias a su cercanía con la estación Hernando de Magallanes (Línea 1).

Por otra parte, señalaron que la atención no es exclusiva para los residentes de la comuna, ya que también pueden atenderse allí vecinos de otras localidades.

Afirman ser el precio más bajo de Chile

La jefa comunal aseguró que Las Condes ofrece la licencia de conducir más barata del país, tanto para quienes viven en el sector como para los usuarios de otras comunas.

Para acceder al beneficio, explicó que se debe ser un residente acreditado de la comuna y contar con la Tarjeta Vecino.

En el caso de las personas que no sean residentes, aclaró que “igualmente pueden venir a sacar o renovar su licencia con nosotros, sobre todo en tiempos en que hay que ahorrar por distintas vías, porque estamos entre los tres municipios más económicos del país. No hay excusas para seguir aplazando el trámite”.