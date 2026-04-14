Bono para Transportistas 2026: Quiénes pueden recibir hasta $600 mil y cómo postular

El beneficio del Ministerio de Transportes entrega hasta $100.000 mensuales entre abril y septiembre de 2026 para taxis, colectivos y transporte escolar. La solicitud se realiza en línea y el pago se deposita en CuentaRUT.

El beneficio del Ministerio de Transportes entrega hasta $100.000 mensuales entre abril y septiembre de 2026 para taxis, colectivos y transporte escolar. La solicitud se realiza en línea y el pago se deposita en CuentaRUT.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) habilitó la postulación al Bono para Transportistas 2026, un aporte destinado a apoyar la compra de combustible de un grupo específico de conductores que dependen de su vehículo para trabajar. El beneficio puede llegar a un total de $600.000, distribuidos en pagos mensuales de $100.000 entre abril y septiembre de este año.

Según la información oficial del MTT, el bono está dirigido a taxis, taxis colectivos y transporte escolar. El dinero solo puede usarse para la compra de gasolina, diésel, gas natural comprimido (GNC) y gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular.

La postulación se realiza en línea en la plataforma dispuesta por el ministerio. Allí, la persona debe ingresar como propietario o conductor, acceder con ClaveÚnica, seleccionar el vehículo correspondiente y definir al beneficiario. Luego, el sistema valida automáticamente los antecedentes y entrega el resultado en el mismo momento.

Plazos y hasta cuándo se puede recibir el Bono para Transportistas 2026

El MTT además precisó que la solicitud puede hacerse después de abril, pero en ese caso no existe pago retroactivo: la cantidad de bonos a recibir dependerá del mes en que se presente la postulación.

Respecto del pago, el ministerio informó que el depósito se realizará a través de la CuentaRUT de BancoEstado. Sin embargo, el beneficio dejará de entregarse desde el mes siguiente a aquel en que el precio promedio mensual del petróleo Brent, reportado por la Comisión Nacional de Energía, sea inferior a US$80.