Bono Graduación de Cuarto Medio: ¿Cómo obtener y cobrar el beneficio estatal?

El beneficio, otorgado por el Estado, busca reconocer el esfuerzo de los estudiantes que culminan con éxito sus estudios secundarios.

Si eres uno de los estudiantes que este 2024 egresó de cuarto medio, ¡hay buenas noticias! El Bono de Graduación de Enseñanza Media, también conocido como Bono de Graduación de Cuarto Medio, está aquí para premiar la finalización de la educación secundaria.

Este beneficio, otorgado por el Estado, se entrega por una única vez a quienes completan exitosamente sus estudios.

¿Cuál es el monto del beneficio y cómo se paga?

Este año, el monto del bono asciende a $69.902, una cifra que se entrega en una sola cuota y se transfiere directamente a la Cuenta RUT del beneficiario, lo que hace el proceso bastante automático.

Este pago no tiene fecha límite para ser cobrado, pero es importante que tengas activada tu Cuenta RUT al momento de recibirlo. Si por alguna razón no la has activado, tendrás hasta 18 meses para retirar el bono.

Si hay dudas sobre el proceso, las personas se pueden comunicar con el call center de Chile Atiende al número 800 104 777, para conocer más detalles.