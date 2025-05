Met Gala: El “incómodo” vestido de Diana Ross que tuvo que ser cargado por 8 personas

La Met Gala 2025 se está desarrollando con todo en las icónicas escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos.

Celebrada como cada año el primer lunes del mes de mayo, esta gala reúne a las personalidades más influyentes del mundo de la moda, el cine, la música y el arte.

Es así como diversas figuras han llegado hasta el evento solidario con sus mejores tenidas para sorprender.

Una de ellas fue Diana Ross, quien llegó con un deslumbrante vestido blanco, con una “cola” un poco “incómoda”, que necesito 8 hombres para ser cargadas por las escaleras del recinto.

After a 22-year hiatus, #DianaRoss returns to the #MetGala in an 18-foot gown embroidered with her family’s names: https://t.co/fAQNRMl7VX pic.twitter.com/wKczNDbLci

— British Vogue (@BritishVogue) May 5, 2025