Black Friday 2025: 10 consejos clave para evitar fraudes, robo de datos y estafas en compras online

Por CNN Chile

24.11.2025 / 19:06

Con el aumento de las compras navideñas, también crecen las estafas online. Revisa 10 consejos para comprar seguro durante el Black Friday, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

El Black Friday comienza este viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre.

Este evento, impulsado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), reunirá a 460 marcas en más de 20 categorías, siendo una oportunidad ideal para adelantar las compras de Navidad y aprovechar las ofertas. Sin embargo, también es fundamental adoptar medidas de seguridad.

Ante el aumento de las transacciones digitales propias de estas fechas, AVANTIC Chile, empresa especializada en soluciones de ciberseguridad, entregó una serie de recomendaciones para minimizar riesgos y evitar incidentes que puedan comprometer la información personal o financiera de los usuarios.

El gerente general de AVANTIC Chile, Francisco Fernández, enfatizó que: “El crecimiento del comercio online, las aplicaciones móviles y la alta penetración de internet han impulsado que cada vez más personas participen en este tipo de eventos. Sin embargo, esta mayor actividad también abre la puerta a un aumento en los intentos de fraude y a distintas tácticas empleadas por ciberdelincuentes para obtener datos sensibles o realizar estafas”.

En ese contexto, el ejecutivo compartió 10 recomendaciones para adelantar de manera segura las compras navideñas por internet:

  • Conéctese a redes seguras: Prefiera conexiones privadas (hogar, datos móviles u oficina). Evite utilizar redes Wi-Fi públicas o abiertas.
  • Verifique la dirección del sitio: Ingrese la URL manualmente y compruebe que comience con “https”.
  • Use solo dispositivos propios: Evite realizar compras desde computadores públicos o ajenos.
  • Desconfíe de promociones demasiado tentadoras: Muchos ataques se disfrazan de “ofertas irresistibles” mediante publicidad engañosa o adware.
  • Comparta únicamente la información necesaria: No entregue más datos de los estrictamente requeridos para la compra.
  • Instale y mantenga actualizado un software de seguridad: Un buen antivirus/antimalware es clave para proteger los dispositivos. Además, mantenga actualizados los sistemas operativos con sus parches de seguridad.
  • Cree contraseñas robustas: Combine mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, o utilice gestores de contraseñas.
  • Evite almacenar documentos sensibles: No guarde fotos de tarjetas bancarias ni documentos personales en sus dispositivos.
  • No guarde los datos de su tarjeta en sitios web: Rechace la opción de almacenar tarjetas de crédito o débito en portales de compra.
  • Revise sus movimientos bancarios: Después de comprar, verifique que los cargos correspondan a sus transacciones.

