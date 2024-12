beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship invita por primera vez a jóvenes chilenos a postular a su programa global

La tercera edición del programa incluye por primera vez a Chile entre los 67 países y territorios en que sus residentes podrán postular a uno de los mil cupos del programa para jóvenes de 16 a 28 años que tengan una idea de proyecto de innovación ambiental que pueda tener un impacto positivo en el planeta.

beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship, diseñada e implementada por The DO School Fellowships y financiado por Mercedes-Benz, abre por primera vez sus puertas a jóvenes chilenos en su convocatoria para 2025.

Esta iniciativa, cuyo objetivo principal es promover proyectos de innovación ambiental alrededor del mundo, se consolida como un programa líder para formar a la próxima generación de emprendedores y líderes sustentables.

Los postulantes deben tener entre 16 y 28 años, sin importar su formación o antecedentes, siempre y cuando tengan una idea o proyecto con impacto positivo en el planeta, y el plazo de postulación es hasta este domingo 12 de enero.

En su tercera edición, el programa se prepara para recibir a mil jóvenes eco-emprendedores de 67 países y territorios de Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica, entre los que por primera vez se cuenta Chile. Además, los otros países de Latinoamérica desde los cuales sus residentes podrán postular son Costa Rica, México y Panamá.

Quienes resulten seleccionados se embarcarán en un intenso proceso de 12 meses —completamente financiado—, a iniciarse en junio de 2025, que combina formación en innovación, mentorías 1:1, encuentros en Local Hubs, un Regional Summit y el acceso permanente a venture coaches. Al finalizar este primer año, las y los becados podrán postular a becas de proyecto para acelerar el desarrollo de sus iniciativas ambientales.

Posteriormente, en los años 2 y 3, el apoyo es personalizado según la etapa de madurez del proyecto: quienes estén listos para crecer de forma independiente podrán unirse al Pioneer Launchpad, mientras que quienes aún estén refinando sus ideas continuarán recibiendo formación, herramientas de liderazgo y oportunidades de vinculación con una comunidad global.

Una nueva y ambiciosa red global

Lanzado en 2023 con 100 participantes y ampliado a 500 Fellows en 2024, beVisioneers da un paso más al incluir por primera vez a Chile dentro de su red de participantes para 2025, que se duplicará hasta alcanzar a los mil participantes. De esta forma, se consolida la apuesta por ampliar su alcance y seguir impulsando soluciones para la crisis climática mundial.

Para conocer más detalles sobre el programa y las fechas de postulación, puedes visitar la página oficial de beVisioneers y haz clic en el botón “Apply now!” en la esquina superior derecha, o bien hacer clic en este vínculo.