Banco Central explica cómo recuperar dinero dañado tras incendios o desastres naturales

Por CNN Chile

17.01.2026 / 11:57

¿Las personas pueden recuperar sus billetes o monedas dañadas tras una catástrofe natural? En la siguiente nota revisa las directrices que entrega el Banco Central para estos casos.

Ante el aumento de  incendios forestales en la zona centro-sur del país, el Banco Central de Chile recordó que existe un servicio gratuito de análisis de billetes y monedas dañadas, ya sea por fuego u otros siniestros.

El organismo explicó que las personas pueden solicitar la revisión de dinero quemado o deteriorado, y que, en caso de verificarse su autenticidad y estado, se procederá al  reembolso del monto correspondiente.

Para iniciar el trámite, se debe completar un formulario disponible en la sección “Billetes y Monedas” del sitio web de la entidad. Una vez ingresada la solicitud, quienes residan en la Región Metropolitana deberán acudir presencialmente a las oficinas del Banco Central, ubicadas en Agustinas 1180, comuna de Santiago.

En el caso de las regiones, el procedimiento se realiza completamente a través de la plataforma digital, sin necesidad de concurrir de manera presencial.

Desde la institución precisaron que este servicio no solo está disponible para casos asociados a incendios forestales, sino también para situaciones derivadas de catástrofes naturales, como inundaciones, aluviones o temporales, entre otros incidentes que puedan afectar billetes y monedas.

