Marta Lagos: “Bachelet no va a ser candidata por tercera vez, puede perder y no está claro que la nueva izquierda vote por ella”

Conduce: Fernando Paulsen.

En entrevista con Última Mirada, la directora de Mori y Latinobarómetro, Marta Lagos, afirmó que la expresidenta Michelle Bachelet no va a ser candidata por tercera vez, ya que “puede perder”.

“En América Latina (…), los países que han tenido un presidente tres veces les han ido mal (…), y a mí me parece que hay un tema de renovación, donde ella misma ha dicho que no puede ser que una persona vaya por tercera vez porque no hay nadie más”, sostuvo.

Además, comentó que la exmandataria “no necesita ser candidata de nuevo y el sistema político tampoco la necesita a ella. Tener un sustituto de ese tipo es un parche curita que se puede caer muy fácilmente: ella puede perder”.

Finalmente, Lagos indicó que, si llegara a ser nuevamente postulante a La Moneda, “no está para nada claro que la nueva izquierda (Frente Amplio) vaya a votar por Michelle Bachelet. Una serie importante de la juventud de la nueva izquierda no va a votar por Michelle Bachelet, porque ella simboliza todo lo que ellos no quisieron hacer, y eso no lo dice nadie”.