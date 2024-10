Jaime Mulet: “El Gobierno no está rindiendo en administrar bien las crisis, más bien las apalanca”

Conduce: Fernando Paulsen.

A raíz del cuestionado manejo que ha tenido el Gobierno del Caso Monsalve, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, criticó que el Ejecutivo “no está rindiendo” en la administración de crisis, e incluso afirmó que las está “apalancando”.

La administración del presidente Gabriel Boric ha estado en la mira sobre cómo abordó la denuncia e investigación penal por violación contra Manuel Monsalve, ante la acusación que hizo una subordinada de la Subsecretaría del Interior.

Los cuestionamientos han surgido desde la oposición, pero también en fuerzas oficialistas, especialmente de Socialismo Democrático.

¿Qué dijo Mulet?

En entrevista con Última Mirada, Jaime Mulet comentó la situación haciendo una dura crítica a cómo el Ejecutivo ha enfrentado el problema. “Yo creo que hay un buen gobierno, pero hoy día gobernar es administrar crisis. Gobernar es administrar una crisis tras otra y creo que el Gobierno no está rindiendo en administrar bien las crisis, más bien las apalanca”, sostuvo.

En ese sentido, ejemplificó sus palabras con el Caso Monsalve: “Las formas en cómo se toman una serie de decisiones anexas más allá del hecho mismo central, son decisiones erróneas, hasta la conferencia de prensa del presidente, muy criticada, donde por dar una señal que yo lo entiendo, de transparencia y muy preocupado, se cometen errores comunicacionales que lo complican y complican al Gobierno”.

“Entonces, hay un gobierno que no está administrando bien las crisis, y hay talento. Yo el talento de la ministra Tohá lo reconozco, pero no hay talento para la crisis. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Yo no sé, a ese círculo no entro, pero sin duda se han cometido muchos errores”, sentenció.

Revisa la entrevista completa en el video adjunto.