Iván Flores y crisis de seguridad: “El Gobierno no da importancia a entender el tamaño del piano que se nos cae encima”

Conduce: Fernando Paulsen.

Una dura crítica en contra del Gobierno hizo el senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Flores (DC), sobre la crisis de seguridad que afecta al país.

En entrevista con Última Mirada, el parlamentario confesó que en “cada minuto que pasa” está “un poquito más pesimista” respecto de la situación, ya que no logra entender “por qué el Gobierno no le da la prioridad e importancia de lo que significa entender el tamaño del piano que se nos está cayendo encima”.

“Cuando tenemos países latinoamericanos, como el caso de México (…), tú dices ‘nosotros, un país que tiene un presupuesto pequeño, que no somos capaces de adelantarnos, con policías compitiendo entre sí y con la un Fiscalía que no se comporta datos’ (…) , entonces, pucha, cada día que pasa. Y ahora, cuando el presidente anuncia, y en buena hora que lo haga, es parte ya de la comprensión y decisión política, ‘vamos a aumentar en un 15% el presupuesto orientado hacia las policías’, pero yo empiezo a revisar y no es tan así”, sostuvo.

Al respecto, criticó que la situación no significa necesariamente aumentar el presupuesto para mejorar la situación, sino que combatir la burocracia.

“La desburocratización, más que el aumento presupuestario, es urgente. Yo le estoy diciendo al Gobierno que hagamos un fast track (…) de la desburocratización del trámite, todo lo que tenga que ver con seguridad que pase rápido”, sentenció.

Revisa la entrevista completa en el video adjunto.