“Yo dije e hice cosas que eran un error”: El mea culpa de Don Francisco en conversación con Fernando Paulsen

Conduce: Fernando Paulsen.

El animador de televisión y fundador de Teletón, Mario Kreutzberger, conversó con Fernando Paulsen sobre sus 62 años de trayectoria, la campaña e institución dedicada a niños y jóvenes con discapacidad, y su visión acerca de las comunicaciones.

Don Franciso también aprovechó el espacio para hacer mea culpa respecto a situaciones que cometió durante su carrera.

“Yo cometí muchos errores. Yo siempre tengo frase -tú sabes que yo siempre hago frases para el cobre, porque Chile no produce tanto bronce, entonces, mis frases son para el cobre-: la preparación es la base de la improvisación. Pero en la improvisación se cometen muchos errores, y yo dije e hice cosas que eran un error, pero no era mi intención. Pero finalmente, no era lo adecuado”, comentó en el programa Última Mirada, en CNN Chile.

“No podría decir una, pero son muchísimas. Lo que sí puedo garantizar es que ninguna de ellas fue con intención de herir o hacer algo. Yo tenía y tengo un gran respeto por el público, por la gente, por esta gran oportunidad que me dio la vida de hacer esto”, agregó.

Revisa la entrevista completa en el video adjunto.