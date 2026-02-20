Explosión en Renca deja cuatro fallecidos y 17 heridos | CNN Prime
Por CNN Chile
20.02.2026 / 13:14
{"multiple":false,"video":{"key":"grx9PRrfikHiu","duration":"01:17:19","type":"video","download":""}}
Conduce: Matilde Burgos.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Matilde Burgos, revisamos las principales noticias de la jornada:
- Explosión en Renca deja cuatro fallecidos y 17 heridos.
- José Antonio Kast pide entregar antecedentes por déficit estructural.
- Incautan equipos a exejecutivos de Codelco.
- Expríncipe Andrés queda en libertad.
En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, respecto a la visita del presidente Gabriel Boric a la isla y criticó lo tardía que se dio esta reunión con el mandatario.