Programas completos cnn prime

Explosión en Renca deja cuatro fallecidos y 17 heridos | CNN Prime

Por CNN Chile

20.02.2026 / 13:14

Conduce: Matilde Burgos.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Matilde Burgos, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Explosión en Renca deja cuatro fallecidos y 17 heridos.
  • José Antonio Kast pide entregar antecedentes por déficit estructural.
  • Incautan equipos a exejecutivos de Codelco.
  • Expríncipe Andrés queda en libertad.

En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, respecto a la visita del presidente Gabriel Boric a la isla y criticó lo tardía que se dio esta reunión con el mandatario.

