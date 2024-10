“He decidido no jubilarme en política”: Carolina Leitao no descarta postular al Congreso en 2025

Conduce: Fernando Paulsen.

Ad portas del término de su mandato, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, afirmó que no se jubilará de la política y no descartó postular a algún cargo parlamentario.

En diciembre culminan los 12 años de la abogada como jefa comunal y trabajo municipal, pero “no me voy para la casa”, enfatizó en entrevista con Última Mirada, de CNN Chile. “No quiero que esto que aprendí y que está ahí se pierda. Por lo tanto, obviamente he decidido no jubilarme en política todavía”, indicó.

En ese sentido, el periodista Fernando Paulsen le consultó cuál es su proyección o plan. “Depende de hartas variables, porque tampoco uno puede tirarse a aventuras sin destino o una piscina sin agua. Entonces, hay que analizar bien. También, hoy día analizando los resultados de las elecciones municipales tiene un poquito más de información para tomar decisiones”, contestó.

Sin embargo, luego fue más directa: “No puedo decir dónde me van a ver, pero sí dónde podría. Siempre existe la alternativa de postular al Parlamento. Es como la carrera natural”.

Al respecto, indicó que, durante la campaña de las elecciones municipales, “la gente me decía ‘pucha, qué pena que no va, pero supongo que la vamos a ver de diputada o senadora’. Bueno, algo de eso hay. La gente te proyecta, te dicen ‘usted no se puede quedar aquí, tiene que seguir’”.

Incluso, comentó que algunas personas la han tildado de “presidenta”. “Pero yo creo que es mucho”, añadió entre risas.

