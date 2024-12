Embajadora Meehan por Visa Waiver: “Ante todo es una asociación de seguridad, beneficia la seguridad de ambos países”

En entrevista con CNN Íntimo, la embajadora conversó sobre su vida en Chile, sobre la polémica con el programa visa Waiver, su relación con el presidente Boric y más.

Bernadette M. Meehan arribó a Chile en el año 2022 con un objetivo claro: fortalecer los lazos entre dos naciones que, aunque distantes geográficamente y diferentes en diversos ámbitos, comparten una profunda historia de cooperación.

Fue confirmada como embajadora de los Estados Unidos ante la República de Chile en un momento de grandes desafíos y cambios globales, pero su camino hasta allí estuvo marcado por una impresionante trayectoria de servicio público y diplomacia.

Antes de ser destinada a Chile, fue, entre otras cosas, vicepresidenta ejecutiva de Programas Globales de la Fundación Obama y trabajo más de una década en el Servicio Exterior de los Estados Unidos, donde cumplió múltiples funciones.

Hoy, ad portas de finalizar su mandato bajo la administración del presidente Joe Biden, reflexionó en CNN Íntimo sobre su vida en Chile, sobre la polémica con el programa visa Waiver, su relación con el presidente Gabriel Boric y más.

Como todos los embajadores de EE.UU., yo estoy a disposición del presidente y como es costumbre durante un cambio de gobierno, he presentado mi renuncia al presidente Biden. Hoy le informé al gobierno de Chile y a mi equipo en la embajada, que me iré de Chile el fin de semana del… pic.twitter.com/gSwzM1DfTU — Bernadette Meehan (@USAmbCL) December 2, 2024

La última Navidad

En pocos días, Bernadette pasará junto a su esposo e hija su última Navidad en Chile. “Es algo poético el prepararnos para salir del país durante esta temporada. Históricamente, damos gracias por todas las bendiciones que tenemos y este año más que nunca aprovecharemos para acercarnos a amigos, familia y compartir recuerdos de los últimos dos años y medio aquí”.

Para la diplomática oriunda de Nueva York, su estadía en Chile ha sido “espectacular”. “Desde una cálida bienvenida hasta este punto ha sido una experiencia maravillosa y no solo por el trabajo oficial, sino que también por la experiencia. Tenemos muchos amigos chilenos, mi hija está en un cole local, tenemos una vida cotidiana que amamos muchísimo”.

Recalca que la experiencia de ser embajadora en esta época ha sido magnífica. “Yo creo que en los 200 años de relaciones oficiales (entre ambos países), nunca hemos tenido una relación tan cercana y sólida como la de ahora. Por eso, estoy muy agradecida, por lo oficial, pero también por la vida cotidiana que hemos desarrollado como familia”, complementa.

“He viajado a todas las regiones de Chile (…). Un representante extranjero no puede conocer el país, ni la gente, ni la política si se queda solo en la capital. Para mí lo más importante, entretenido y donde aprendo más es cuando recorro este país y la gente me ha dado una cálida bienvenida y se ha mantenido este sentimiento de amistad, de alegría”, añade.

—¿Por qué quiso venir a Chile cuando usted ya había dejado su carrera diplomática?

—Tuve una carrera diplomática de más de una década. Estuve en Irak, Dubai, Colombia, en la Casa Blanca por más de cinco años, pero me alejé del cargo por varias razones. Conocí a mi marido en la Casa Blanca y nos casamos cuando tenía 40 años, di a luz a mi hija a lo 42 años y necesitaba un descanso tras una carrera así.

Relata que junto a su esposo Evan tomaron la decisión de quedarse Washington unos años, pero “tras la elección del presidente Biden el equipo llamó y me pidió regresar al servicio del gobierno y les dije que solo si podía ser la representante de Estados Unidos en Chile, ya que estuve acá por primera vez cuando tenía 17 años y estuve en Punta Arenas por un intercambio”.

“Chile está pasando por un periodo bien interesante; en su política, economía, cultura (…) y además es un socio clave para EE.UU. Chile avanza bien, muy tranquilo, pero ahora está cambiando muchísimo, entonces, desde mi punto de vista, era la oportunidad de ser parte de este cambio y fortalecer la relación entre lo dos países”, detalla sobre los motivos.

—¿Qué es lo que más le sorprende de los chilenos?

—Son muy pesimistas y no entiendo por qué, ya que desde otro punto de vista, fuera de este país, Chile es un país maravilloso, tiene una economía que está creciendo, que es bien fuerte, tiene un respeto a la democracia, los derechos humanos, recursos naturales espectaculares. Tienen bendiciones numerosas, pero todos los chilenos siempre ven que algo falta.

La polémica Visa Waiver

En los últimos meses, ha estado en el centro de la polémica el programa de exención de visa, conocido comúnmente como Visa Waiver, una iniciativa estadounidense que autoriza la entrada a Estados Unidos de ciudadanos sin necesidad de visa. Sin embargo, ante delitos causados por chilenos, diversas autoridades norteamericanas han pedido su suspensión.

Respecto a ello, la embajadora Meehan recuerda que, ante todo, el programa “es de seguridad, un acuerdo, es una asociación de seguridad”. “Trae otras ventajas y beneficios, pero su esencia es de seguridad, es un intercambio de datos sobre la delincuencia, amenazas cibernéticas, amenazas de terrorismo, de todo”, enfatiza.

“Chile ha sido parte de este programa por 10 años, aproximadamente, y durante esta administración avanzamos muy bien con el apoyo y la ayuda de senadores, de congresistas, del Registro Civil, el Ministerio del Interior, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, Carabineros y avanzamos bien, pero hubo un periodo de ocho años en que Chile no estaba cumpliendo con los requisitos”, complementa.

Lee también: Sheriff de Estados Unidos pide nuevamente el fin de la Visa Waiver con Chile ante aumento de robos

Afirma que en EE. UU. “todos se están enfocando en los chilenos que usan el programa para pasar al país y cometer delitos. Lo que me molesta es que a veces hay chilenos que me dicen ‘pero esos chilenos no son verdaderamente chilenos, son extranjeros que vienen a Chile y ahora tienen el pasaporte chileno’, pero no es verdad, son chilenos al 100% y lo que me da más pena es que es un pequeño porcentaje de chilenos, pero es un problema grave”.

“En lo que respecta al programa, Chile ha estado cumpliendo con todos los requisitos durante varios años. Espero que eso continúe. La nueva administración revisará el programa, ya que es de seguridad (…). No puedo hablar sobre lo que harán, pero espero que, en la medida en que Chile siga cumpliendo los requisitos, haya un análisis riguroso del programa y confío en que continuará, porque realmente beneficia la seguridad de ambos países”, concluye.

—¿Qué opina sobre el avance del crimen organizado en el país?

—Hemos visto es que, según cualquier métrica, Chile es más seguro y estable que casi todos sus vecinos en la región, y espero que eso continúe. Lo preocupante es que, al comparar las métricas de Chile consigo mismo, año tras año, la tendencia es alarmante. Hemos trabajado muy de cerca con la ministra Tohá, con Carabineros, la PDI y Gendarmería para abordar la amenaza que representan el Tren de Aragua y los narcotraficantes; hay narcotraficantes de México, Colombia, hay pandillas de Brasil que están en el país en este momento.

Un socio sólido

La diplomática confiesa haber mantenido una buena relación con el presidente Gabriel Boric. “Es muy cercana. Ha sido un socio sólido para EE. UU., hemos tenido muchas ocasiones de interactuar en grupo y reuniones privadas. Lo encuentro intelectualmente curioso, muy buen lector. Cada vez que lo veo, le regalo un libro; esto se ha convertido en una tradición”.

“Tiene opiniones firmes, pero siempre está abierto al debate. Podría no sorprenderles, pero hay muchas cosas en las que Estados Unidos y Chile —o el presidente Boric y yo— no necesariamente estamos de acuerdo, pero siempre ha estado dispuesto a escuchar mis ideas y puntos de vista”, añade.

“No tomo posición para juzgarlo; no soy chilena, le dejo eso a los chilenos, pero cada vez que hemos tenido problemas con el Programa Visa Waiver o preocupaciones de seguridad he podido planteárselo directamente a él o a su equipo, y siempre hemos podido actuar y resolver los problemas profesionalmente. Mucho del trabajo en temas sensibles no se ve en la prensa debido a su naturaleza delicada, pero ha sido un sólido socio para nosotros. Y será padre, lo cual es muy emocionante”, cierra.

Mira la entrevista completa