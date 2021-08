La directora ejecutiva de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, conversó con Agenda Económica sobre el eventual cuarto retiro de las AFP, cuya discusión comenzará este miércoles en el Congreso. Al respecto, Jiménez señaló que “lo importante de las cifras es que hay un grupo importante de personas, sobre todo jóvenes y mujeres, que se quedan sin ahorros, y aquellos que tienen la posibilidad de sacar (dinero) en este cuarto retiro, son un grupo importante de pocos ahorros. Es decir, se habla de un 9% de las personas que solo retirarían menos de $100.000 y no más de $500.000 el 18% de los afiliados”. De este modo, agregó, la iniciativa “finalmente promueve el retiro a las personas que tienen más ahorro y que, probablemente, sí generan ingreso y no están en la condición de no tener ingreso para poder solventar sus gastos diarios”.