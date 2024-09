“Voy a estar mucho tiempo acá, no me extrañen”: Luis Hermosilla tras caer en prisión preventiva, según Rodrigo Topelberg

Topelberg compartió sus reflexiones sobre su experiencia en el penal Capitán Yáber, donde ingresó el 19 de abril y tuvo un breve contacto con Luis Hermosilla antes de ser trasladado a arresto domiciliario.

El pasado viernes 30 de agosto, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió revocar la prisión preventiva de Rodrigo Topelberg, ex socio de los hermanos Sauer e imputado por estafa y otros delitos económicos en el Caso Factop, que es parte del Caso Audios.

En entrevista con Meganoticias, Topelberg reflexionó sobre cómo llegó a estar involucrado en el caso y el impacto profundo que ha tenido en su vida.

Topelberg ingresó al penal Capitán Yáber el 19 de abril, donde se encontró con Daniel y Ariel Sauer, y posteriormente con Luis Hermosilla. Con este último tuvo un contacto mínimo, ya que cuando llegó al centro penitenciario, Topelberg fue trasladado a arresto domiciliario total.

“Yo llegué, lo miré y le dije ‘bienvenido a Yáber, don Satanás’, o algo así le dije. No me respondió de inmediato, solo me preguntó cómo estaba y le contesté ‘encerrado’. Yo lo confronté, pero él se sentó a mi lado y comenzó a pedir consejos, lo cual me hizo pensar que estábamos comenzando de nuevo“.

Topelberg continuó: “Le seguí el juego, ya que tenía fe en que iba a salir“.

“Hermosilla me dijo que ‘Voy a estar mucho tiempo acá, no me extrañen'”, asegurando que el abogado estaba consciente de que era probable que su estadía fuera prolongada.

Finalmente, Topelberg aseguró que finalmente todo “resultó ser muy extraño e incómodo”.