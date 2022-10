La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se refirió a los dichos del diputado Tomás de Rementería respecto al órgano que redactará la nueva Constitución.

En esa línea, el parlamentario oficialista reconoció que desde la coalición han considerado la idea de que el próximo mecanismo sea mixto y no 100% electo. “Lo ideal y lo óptimo sería que fuera un órgano cien por ciento electo, pero tampoco es un dogma de fe. (…) Un órgano mixto no puede descartarse a priori si hace que sea más rápido llegar a un acuerdo”, dijo a La Tercera.

Sobre lo mismo, la líder gremialista respaldó los dichos del legislador. “Él lo que señala es que nuestro partido ha definido como línea política el tener un órgano 100% electo, pero que, finalmente, lo que también buscamos como partido es tener una nueva Constitución y que no hay que cerrarse a alternativas como, por ejemplo, que pudiera haber una convención 80/20 habla él o que lo que estamos discutiendo hoy día en esta mesa”, expresó.

Asimismo, sostuvo que “él enfrenta con realismo las posibilidades que tenemos hoy día con una derecha que, a medida que pasan los días, se va poniendo cada vez más reactiva a celebrar este acuerdo y a abrir un nuevo proceso constituyente. Creo que lo que de verdad preocupa, en este paso de los días y del plazo es eso, que cada vez vemos una derecha menos dúctil y menos llana a llegar a los acuerdos que buscamos”.

Respecto a las conversaciones por el sistema electoral, Vodanovic subrayó que “no lo podemos ver si todavía la derecha no nos dice cuál es la postura de ellos, la verdad es que no podemos inventar un sistema electoral sin saber lo que vamos a elegir. Primero, está el mecanismo, nosotros pedimos una convención 100% electa, queremos escuchar a la derecha que es lo que nos responde y después veremos cuál es el tipo de sistema electoral”.

“De hecho eso, en el pasado acuerdo del 15 de noviembre lo hizo una mesa técnica, no lo hizo la mesa de negociación, por lo tanto, creo que lo que corresponde el día lunes es zanjar esto y que la derecha sincere su posición. Si finalmente no quiere tener una convención 100% electa, yo creo que es momento de que lo diga y que pasemos entonces a ver cuál es el órgano que ellos proponen y ver qué posibilidades del lado nuestro va a haber de llegar a ese acuerdo, si no, finalmente vamos a haber perdido la gran posibilidad de tener una nueva Constitución hecha por un órgano electo al efecto”, agregó.

Finalmente, la presidenta del PS planteó que “es la derecha la que tiene que plantear, todos estamos de acuerdo en lo que queremos, son ellos los que no nos dan la respuesta. Aquí estamos en una cosa que no se presentó una propuesta…la propuesta está presentada por escrito, nosotros la hicimos llegar, entonces también queremos una respuesta sobre lo que hemos planteado, con fundamentos, que no se nos diga que no porque fue la vez la anterior así y ahora no”

“Creo que aquí se está tratando de buscar ciertas excusas para no llegar finalmente al acuerdo y nadie quiere hacerse responsable de eso”, concluyó.

