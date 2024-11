Viralizan video donde pasajera agredió física y verbalmente a conductor de aplicación

En el registro se observa que el chofer le pidió a la mujer que se sentara de copiloto, ya que "están fiscalizando mucho". Aquello no le gustó a la pasajera, por lo que comenzó a insultar al hombre.

A través de redes sociales, se viralizó un registro donde una pasajera agredió verbal y físicamente a un conductor de aplicación.

El video muestra que el hombre de nacionalidad venezolana de 56 años, identificado como Deivis Agüero, le pide a la mujer que se suba de copiloto porque “están fiscalizando mucho”.

En ese momento, la mujer se subió al auto y le dijo: “No me podí’ subir adelante a la fuerza hueón”.

El chofer le pidió que no lo tratara así y que mejor no se subiera al auto, pero ella ya estaba arriba del vehículo.

“Ya llévame al destino (…) Tú no me tratí’ así, querí’ que me suba adelante pa’ mirarme las piernas”, acusó.

Cuando ya se dirigían al destino, la mujer acusó que llamaría a Carabineros para denunciarlo por acoso sexual.

El afectado relató a Meganoticias que la situación ocurrió el jueves y que no duró más de 15 minutos. Además, manifestó que cuando ella lo amenazó con sacar un arma, temió por su vida.

En ese tiempo, la pasajera también le espetó: “Váyase a su país mejor, a delinquir, haga lo que quiera”. Y mientras iban en camino, ella lo comenzó a grabar, sin darse cuenta que el vehículo contaba con una cámara que iba grabando la situación desde el comienzo.

Incluso, ella lo amenazó diciéndole que andaba con un arma.

“Quédate callao’, maricón culiao si no querí’ que te saque la ctm. Además, ando armada, así que no huei’ (…) No huei’ si no querí’ que saque el fierro, lo estoy diciendo en serio”.

En ese momento, cuando él continuaba manifestado que no hizo nada, en el video se observa que la mujer le pegó un manotazo en la boca.