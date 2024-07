Vallejo rechaza críticas del PC: “Pretender instalar la idea de operación política, es no conocer el actuar del Gobierno”

El Partido Comunista criticó el operativo policial en Villa Francia, el cual fue parte de amplio procedimiento donde 14 personas fueron detenidos por presunta implicancia en una red relacionada con la colocación de artefactos explosivos, entre otros delitos. El timonel de la colectividad pidió “absoluta transparencia” por parte del Ministerio del Interior.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó las críticas que surgieron desde el Partido Comunista (PC) y algunos personeros del Frente Amplio (FA), por el procedimiento en Villa Francia, en Estación Central, y manifestó que pretender instalar la idea de que hubo una “operación política” es no conocer el actuar del Gobierno.

¿Qué pasó?

Personeros políticos tildaron de “montaje” el amplio procedimiento de la semana pasada que realizó, de forma conjunta, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y Carabineros por colocación de explosivos en la Región Metropolitana.

14 personas fueron detenidas por presunta implicancia en una red relacionada con la colocación de artefactos explosivos y violaciones a la Ley de Armas; así como el decomiso de un significativo arsenal, incluyendo armas y materiales explosivos.

La operación se llevó a cabo en el contexto de una investigación que comenzó a fines del año pasado debido a dos casos. El primero ocurrió en diciembre de 2023, en la Avenida 5 de Abril, en Estación Central, donde se instaló un artefacto explosivo en una automotora. Este no llegó a activarse por motivos que aún están bajo investigación.

El segundo incidente tuvo lugar el 29 de marzo de 2024, en el contexto del Día del Joven Combatiente, jornada que históricamente ha estado marcado por disturbios. En dicha ocasión, otro artefacto explosivo fue colocado en un vehículo policial.

El sábado pasado, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó el operativo y lo calificó como un “golpe policial”. No obstante, algunas voces del PC y FA han acusado que el procedimiento recordó a hechos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Este lunes, la jefa de gabinete descartó montaje en el allanamiento y expresó preocupación por cuestionamientos del PC. Esto luego que el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, pidió “absoluta transparencia” por parte del Ministerio del Interior.

Ministra Tohá descarta montaje por operativo en Villa Francia: "No es una pistolita, era un verdadero arsenal". En entrevista con Tele13Radio pidió "no tener dobleces", marcando diferencias con el Partido Comunista.

Reacción de Vallejo

Durante la vocería de Gobierno de este lunes, la ministra Camila Vallejo afirmó no tener detalle específico de las declaraciones de Lautaro Carmona u otros personeros del PC, sin embargo, dijo que “si aquí se pretende instalar que hay una operación política desde el Gobierno contra una comunidad específica, es no conocer cómo actúa nuestro Gobierno“.

“Entonces, una cosa es la labor de la Fiscalía y otra cosa es poner un manto de duda sobre una operación que estuvo en el marco del Estado de derecho y que tuvo resultados importantes, desde el punto de vista de la seguridad de nuestros territorios”, agregó.

Y fue en ese momento cuando se la indicó la petición de “absoluta transparencia” que hizo el timonel comunista. Al respecto, la vocera, quien también es militante del PC, respondió: “Toda persona puede requerir información y antecedentes sobre los procedimientos, y eso siempre se entrega con total transparencia en la medida en que, además, las investigaciones lo permitan y no dificulta un proceso de investigación”.

“Por lo tanto, aquí no hay y no habrá nunca intención de ocultar ningún procedimiento ni información en la medida que no dificulte evidentemente el trabajo de las policías o del Ministerio Público”, continuó.

Finalmente, la ministra insistió en que cada vez que una persona tiene dudas o quiere defenderse cuando es vinculado o imputado en una causa, “tienen la posibilidad de presentar sus argumentos o sus antecedentes para los procesos de investigación“.