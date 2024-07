“No es nada nuevo”: Vallejo pone paños fríos a diferencias en el oficialismo por defensa del PC a elecciones en Venezuela

Personeros comunistas han defendido el proceso donde el CNE ratificó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. Sin embargo, el presidente Boric ha dicho que, como Gobierno, no reconocerán el triunfo del líder del régimen hasta tener transparencia y veracidad de los votos. La postura del PC ha causado molestia en el oficialismo.

“No es nada nuevo”. De esta forma definió la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, a las diferencias que hay al interior del oficialismo respecto al reciente proceso electoral en Venezuela.

Durante la madrugada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por chavistas- declaró a Nicolás Maduro como ganador en los comicios de ayer. Esto luego de un extenso silencio por parte del organismo, lo que ha levantado sospecha tanto en líderes políticos de oposición del país caribeño, como en la comunidad internacional.

De hecho, desde el Gobierno de Chile, a través del presidente Gabriel Boric, y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, han manifestaron que no reconocerán el triunfo hasta tener transparencia y la veracidad de los votos.

🔴 Presidente Boric reitera exigencia de transparencia en elecciones de Venezuela: “Me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección. Por lo tanto, creo que salir a hacer felicitaciones, hoy día es apresurado” 📡 Sigue la señal en… pic.twitter.com/h5z1znh7Ws — CNN Chile (@CNNChile) July 29, 2024

Por su parte, personeros políticos del PC, como el diputado Boris Barrera, han salido defender el proceso electoral. Esto ha causado molestia al interior de la alianza.

Por ejemplo, el senador del Partido Por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos Weber afirmó esta mañana: “Me incomodaría mucho estar en una coalición en la cual hay sectores que encuentran que lo que ocurrió en Venezuela anoche, está bien, que eso es lo que hay que hacer”.

Al respecto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, dijo que “no hay un partido encargado de los otros”.

Respuesta de Vallejo

Durante la vocería de esta tarde desde el Palacio de La Moneda, la ministra Vallejo reforzó la postura del Ejecutivo que ha emitido tanto el presidente Boric como el canciller Van Klaveren respecto al proceso electoral en Venezuela.

“Esa es la posición del Gobierno y es muy importante destacarla: nosotros estamos a espera que los resultados sean completamente transparentes y verificables, y eso es muy importante para las garantías de los propios ciudadanos y también del mundo entero que les interesa que este proceso, que fue muy tranquilo en el proceso de votación, termine siendo legitimado y aclarado por todas las instituciones correspondientes”, afirmó

“En eso vamos a sostener esa posición. Es clave. Y no solo la posición de Chile, para no entrar en personalizaciones, aquí lo importante es ver en que ha sido Chile, España, Estados Unidos, las cancillerías también de Brasil y Colombia, que se han pronunciado respecto a la necesidad de la espera de la transparencia y verificación total de los resultados electorales, antes de emitir posición de ratificación del resultado en sí mismo”, añadió.

Respecto a las diferencias por el pronunciamiento del PC, la ministra dijo, en primera instancia, y citando los dichos de Van Klaveren, que “esto no va a ser ningún impedimento, no es nada nuevo las diferencias con los propios partidos en la historia de nuestro país”. “Por lo tanto, teniendo muy claro que la política internacional la fija al presidente, las diversas opiniones de los partidos no van a ser impedimento en la fijación y mantención de esa posición”, agregó.

Luego se le insistió si las declaraciones de personas comunistas podrían generar roces en la alianza de Gobierno.

“No en lo absoluto, porque no es nada nuevo. Esto lo hemos tenido en otros momentos de la historia y vamos a seguir enfrentando probablemente distintas diferencias en este plano, pero la posición del Gobierno de Chile como política de Estado es la que ha fijado el presidente y su canciller”, contestó.