La mañana de este lunes, el ex presidente Sebastián Piñera publicó un mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que se refirió al proyecto de Protección de Policías que su gobierno envió al Congreso.

“Carabineros y PDI necesitan un Estatuto de protección. Porque lo merecen y porque un policía mejor protegido, protege mejor nuestras vidas”, redactó el ex mandatario.

Carabineros y PDI necesitan un Estatuto de Protección. Porque lo merecen y pq un policía mejor protegido protege mejor ntras vidas Ntro gobierno envió al Congreso un Estatuto de Protección de Policías que lleva años en el Senado Protejamos mejor a quienes protegen ntras vidas — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) June 13, 2022

La respuesta por parte del Ejecutivo la entregó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, una vez terminado el comité político en el Palacio de La Moneda.

“Muy bien sabe el ex presidente que no basta con anuncios o frases grandilocuentes o publicitarias, todos queremos que a los delincuentes se les acabe la fiesta, pero no basta con decirlo, hay que abordarlo de manera integral”, aseguró la secretaria de Estado.

En ese sentido reiteró el respaldo del Gobierno a las policías “en el uso de la fuerza legítima para poder detener a delincuentes y poder cumplir con la ley y sus mandatos, sino que estamos trabajando y fortaleciendo la coordinación de nuestras instituciones policiales para persecución del delito”.

“Queremos evitar todo tipo de aprovechamiento político sobre el dolor de las personas”, concluyó.