Juan Carlos Florido, papá del cabo segundo de Carabineros David Florido, hizo un llamado durante el funeral de su hijo a apoyar, respetar y reconocer el trabajo de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

El funcionario murió la tarde del viernes 10 de junio tras recibir un impacto de bala en la cabeza, mientras realizaba un procedimiento de fiscalización en Pedro Aguirre Cerda.

El funeral de Florido se realizó en Quilpué, desde donde su padre le dijo “al país entero que somos responsables de exigir que los encargados de poner orden en forma interna en este país y proteger a cada uno de nosotros como ciudadanos sean Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones”.

“Ellos no van a poder cumplir nunca su tarea como corresponde si no le damos el apoyo, el respeto y no reconocemos esa autoridad que deben tener. Todo esto puede escapar de control a nivel nacional”, agregó.

En ese sentido, Juan Carlos Florido llamó a que, como país, “recuperemos la nación que fuimos antes. La columna vertebral que tiene nuestro Congreso son todas las instituciones, tanto de fuerzas de orden como de seguridad. Ningún Estado va a poder estar en pie si su columna vertebral es débil”.