A su vez, desde la institución, su General director, Ricardo Yáñez, exigió al resto de los actores que hagan su trabajo para que esto no quede impune. "No puede tener costo cero, no puede ser gratis. Porque pareciera serlo. Hoy los autores están libres, por eso exijo a los demás actores y a la sociedad en su conjunto, que haga su trabajo", manifestó.