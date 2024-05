El grosero error de Pavez que le regaló el gol a Alianza Lima contra Colo Colo en la Copa Libertadores

En el contexto de la quinta jornada de la Copa Libertadores, Colo Colo se enfrentó en condición de visitante a Alianza Lima en Perú, en un partido donde los albos se vieron exigidos hasta el último minuto.

A pesar de que el equipo albo estaba desplegando un buen rendimiento y tenía el control del juego, una jugada enredada terminó favoreciendo al conjunto de Lima.

Fue alrededor del minuto 42′ cuando Esteban Pavez recibió el balón tras un despeje fallido de Bryan Cortes en una acción que parecía sencilla, el defensor de Colo Colo se complicó más de lo debido y cometió un error que podría poner en peligro la clasificación del equipo popular.

Cuando Pavez intentó despejar el balón del área pequeña, no le dio la suficiente potencia y la pelota rebotó en la cabeza de Hernán Barcos, quien solo tuvo que aprovechar el rebote para marcar el 1 a 0 a favor de los peruanos.

No obstante, Colo Colo logró sobreponerse a este fallo y en el minuto 78′ con un cabezazo magistral de Arturo Vidal, consiguieron igualar el marcador y mantener viva la ilusión de la competición continental.

