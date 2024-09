¿Qué sucedió en el campus de la Usach durante la dictadura?

Como un "cruel recuerdo" calificaron docentes de la universidad la aparición de militares para el spot de un reality. ¿Qué ocurrió en la casa de estudios tras el golpe de Estado? Revisa los testimonios de quienes lo vivieron.

Controversia ha generado un spot de Canal 13 para su nuevo reality show llamado Palabra de Honor: ¿Lealtad o traición?, difundido tanto en televisión como en redes sociales.

La pieza audiovisual muestra a actores vestidos como militares, marchando y cantando melodías castrenses.

¿Por qué ha generado polémica el spot?

Hace 50 años, la Casa Central de la Universidad Técnica del Estado (UTE) fue uno de los inmuebles atacados por las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973.

Un archivo de la Universidad de Santiago (USACH) recopiló el testimonio de seis estudiantes que vivieron este episodio de la historia.

El presidente Salvador Allende, durante esos días, asistiría a la casa de estudios para anunciar una respuesta ante las críticas de la oposición de esa época, que se pensaba podía ser un plebiscito.

Lee también: Universidad de Santiago exige la renuncia de la directora cultural por spot de Canal 13 con militares en el campus



Estos son algunos extractos:

“Nosotros creíamos que era un levantamiento menor y que había fuerzas leales, tal cual como fue para el tanquetazo. Pensamos, ilusamente, una vieja máxima que dice que las universidades son lugares autónomos donde no entran los militares, no entran los carabineros… Pensamos que no nos iba a pasar nada”, relató Emilio Daroch, segundo vicepresidente de la FEUT en 1973.

“Nosotros dejamos toda la Universidad con las puertas abiertas. De hecho, una cantidad significativa de estudiantes se fue, nos quedamos cerca de mil, esto ni siquiera es cuestionable, en absoluto. Quienes allí nos quedamos lo hicimos en plena conciencia de que nos estábamos jugando todo”, recordó Osiel Núñez, presidente de la FEUT.

“Víctor Jara estaba con Mauricio Pumarino, compañero del pedagógico, y me llaman. Voy, nos abrazamos, le digo ‘¡Cuánto material vas a tener para escribir, Vitoco!’, y me dice, ‘Vamos a salir de esta, compañera, vamos a salir de esta. Ten la convicción’. Nunca imaginé que no volvería a ver a Víctor”, complementó Iris Aceitón, dirigente del IPT.

“Se acerca Víctor Jara todo machucado”

Al día siguiente, la UTE amaneció con artillería de guerra bombardeando la Casa Central.

“El oficial no cumplió su promesa de dejarnos salir. Querían mantenernos ahí y después fue el mismo militar, junto con Marcelo Moren Brito, quien encabezó el asalto a la Universidad. Lo primero que se ataca, ese día, cerca de las siete de la mañana, es la Casa Central”, describió Osiel Núñez.

“Me hacen identificar mi militancia, mis responsabilidades, obviamente, dónde estaban las armas que no teníamos. Insisto en la inexistencia de armas, lo que significó la primera orden de fuego. A diez centímetros del hombro derecho. Moren Brito —yo no sabía quién era él en ese momento— se pone a insultar al soldado. ‘Dispárale al estómago’, le grita al militar. ‘Bueno, yo sé que tú eres comunista y no crees en Dios, pero te recomiendo que empieces a rezar, porque ahora te mueres. Tienes un minuto’, me señala”, agregó Núñez.

“Los de la UTE fuimos los últimos en salir del Estadio Chile. Nos hacen bajar a la cancha y nos pasan una hoja para inscribir a los compañeros de la Universidad, y empecé a anotarlos junto con otro compañero. Veo que se acerca Víctor Jara, todo machucado. Él tenía el cabello crespo, pero se le notaba en el casco los cototos que le dejaron los golpes, y pregunta ‘¿dónde me inscribo para salir?’, y le digo ‘aquí, si tú eres de la Universidad también’. Empieza a llamarnos el mismo milico, que le decían ‘El Príncipe’. Cuando nombra a Víctor, él va saliendo y le grita: ‘Tú no, quédate acá’. Así que se quedó solo en el recinto”, cerró Carlos Rebolledo, estudiante de mecánica de la UTE.

Los relatos fueron extraídos de la Universidad de Santiago (USACH), en un artículo publicado titulado Golpe de Estado de 1973: relatos de días oscuros en la Universidad Técnica del Estado.