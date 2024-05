"Un nuevo método de instrucción": la explicación de Iturriaga de por qué no se obligó a soldados de Putre a marchar con ropa térmica

Siguen las repercusiones al interior del Ejército de Chile debido a la marcha mortal de conscriptos en Putre que terminó con un joven fallecido y cuatro internados en el Hospital Militar.

Fue el pasado sábado 27 de abril cuando 245 soldados conscriptos de la Brigada Motorizada N°23 Huamachuco, de la IV División de Putre, se encontraban en instrucción cuando uno de ellos, Franco Vargas, presentó problemas de salud y falleció a las horas después.

Tras conocerse el hecho, familiares y algunos integrantes de la fatal marcha, denunciaron malos tratos por parte de algunos mandos militares. Además, se acusó que los jóvenes no habrían tenido las condiciones de protección necesaria para realizar la marcha por la zona norte del país.

Ejército releva a dos comandantes

Un par de días después del hecho, el Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga viajó hasta Arica para interiorizarse en terreno de la situación.

Es así como tras conocer la información de primera mano de parte de sus subordinados es que se determinó relevar de su cargo a dos funcionarios.

“Me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido. Me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacoyo, porque fueron, indudablemente, los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha”, detalló Iturriaga.

“Un nuevo método de instrucción”

Pero una de las dudas que quedaron pendientes fue el por qué algunos jóvenes conscriptos marcharon sin contar con las condiciones necesarias de protección.

Al respecto, Iturriaga explicó que dicha determinación se debió a “un nuevo método de instrucción” militar.

“Uno lo que busca es que el soldado, este es un nuevo método de instrucción, en que el soldado más que exigirle exactamente lo que tiene que hacer, buscamos que el soldado de manera experimental vaya tomando decisiones a su nivel”, detalló el Comandante en Jefe de la institución castrense.

“Por ejemplo, el soldado, como les mostré yo el día martes y miércoles de la semana, tuvieron ejercicios de marcha de día y de noche, conocieron la exigencia, conocieron lo que se requería en vestuario, de manera que justamente el soldado, ellos, el instructor inicialmente señaló el vestuario recomendado, pero hay soldados que decidieron partir sin su tenía térmica porque su cuerpo así lo demandaba”, afirmó Iturriaga y complementó: “Ya en el primer descanso uno veía a los soldados desabrigándose porque efectivamente hacía calor”.

De hecho, el alto mando militar negó que las condiciones climáticas durante la marcha fuesen malas. “Ahora directamente en la marcha ustedes pueden ver la información que está acá, información que hemos entregado y que por supuesto ha estado siempre disponible en las páginas que aquí se señalan y que dan cuenta de las temperaturas especialmente que se manejaron durante la semana para por supuesto señalar que las temperaturas en ningún caso fueron extremas”, concluyó.