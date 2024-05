Dos corazones rotos y un clásico flamenco: Cómo Pablo Chill-E y Bryartz hicieron “Gitana”, nuevo éxito chileno de exportación

La canción más escuchada en Chile está inspirada en un tema de Manzanita y llevaba varios años guardada. CNN Chile habló con Bryartz, coautor "Gitana", quien contó algunos detalles que la vuelven irresistible a oídos de muchos.

Gitana es una mezcla improbable de músicos urbanos, flamenco y decepciones amorosas. El resultado: un hit bailable que logró destronar al éxito mundial Gata Only en los rankings de las canciones más escuchadas en Chile y que escala rápidamente en España, donde al 18 de mayo ocupa el puesto 16 en Spotify.

Aunque fue lanzada oficialmente a fines de marzo de este año, lleva en realidad cerca de cinco años sonando en los parlantes de un selecto grupo de amigos de Pablo Chill-E y Bryartz.

Esta es su historia.

Una oda al flamenco

El 29 de marzo, el líder de la Shishigang publicó su esperado álbum Los gángster también lloran, que contiene colaboraciones con líderes del género como Ñengo Flow y Jere Klein (Bastardo), y Pailita (Cora Roto). Sin embargo, y aunque aún no tiene videoclip, Gitana se alzó como la favorita indiscutida.

El tema revive el título y el coro de un clásico del flamenco de 1978 del cantante español Manzanita, que luego fue reversionado por el “arquitecto de la salsa urbana”, Willie Colón. La versión de Pablo Chill-E y Bryartz es de ritmo más rápido y muy pegajosa.

La inspiración para los chilenos viene de la versión original y no es casual o anecdótica. “Yo soy fan de Manzanita”, dice Bryan Flores, alias Bryartz, a CNN Chile.

Sus influencias musicales vienen de Islas Canarias, adonde vivió por cerca de una década desde su niñez hasta eso de los 16 años de edad. “Mi papá, mi mamá, siempre escuchaban temas gitanos, así que yo cuando chico me puse a investigar más, me puse a escuchar gitanos también, gitanos más viejos. Eso es lo único que escucho a veces, y salsa de repente”, cuenta.

Dos corazones rotos y 5 años de espera

El tema salió casi de manera improvisada cuando hace cerca de cinco años Pablo se juntó con Bryartz en su departamento. ¿El catalizador? “Estábamos los dos con el corazón roto, así que ahí se creó Gitana“, cuenta Bryan.

La letra habla de una mujer que dejó a los autores llorando por su partida: “Tengo melancolía de no volver a verte de nuevo”, dice una parte.

Desde entonces, el tema ya era un hit entre el círculo de Bryartz y Pablo Chill-E, que además son íntimos amigos, “hermanos”. Inicialmente, Bryan pensó publicarlo con otras de sus canciones, pero Pablo lo convenció de que se la dejara. “Lo quería para su disco y a mí me convenía mucho más que lo sacara él, porque a mí todavía no me conocía nadie en esa época”, recuerda.

Pasó un buen tiempo, pero el timing del estreno resultó perfecto. La canción agarró buen impulso en TikTok, red social que se ha posicionado como un importante factor de éxito internacional para cantantes de habla no inglesa. Es lo que pasó, por ejemplo, con el hit de Cris MJ y FloyyMenor, Gata Only, que llegó al top global de Spotify.

En TikTok el baile del coro de Gitana es viral. Famosos como el actual jugador de Colo Colo Arturo Vidal se han sumado al trend.

Y sus proyecciones siguen siendo altas, porque en las próximas semanas lanzarán el videoclip, estreno que debería darle un nuevo empujón a la canción.

A Bryan, que primero se hizo conocido haciendo carátulas para puertorriqueños consagrados como Ñengo Flow, Farruko y Anuel, Gitana le ha abierto una vitrina más grande para su música: “Me ha ayudado a que la gente me valore más. Siempre me decían ‘el infravalorado’, porque era bueno, pero muy poca gente me conocía. Y ahora con Gitana me están viendo y me está yendo bien”.

Escucha Gitana