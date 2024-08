Tras la muerte del sargento Puga: ¿Es legal que funcionarios de Carabineros puedan trabajar como guardias privados?

La muerte del sargento Rodrigo Puga provocó el repudio transversal del mundo político, pero también abrió el debate sobre las tareas adicionales que pueden cumplir los funcionarios policiales.

Como una “tragedia” calificó la ministra del Interior, Carolina Tohá, la muerte de Rodrigo Hernán Puga Herrera, sargento segundo de Carabineros quien falleció tras ser baleado en las inmediaciones del Teatro Caupolicán.

El hecho, que fue condenado transversalmene en el mundo político, sufrió un giro de eventos en las últimas horas, luego que se revelara que Puga trabajaba como guardia privado y que otro funcionario de Carabineros fue detenido por ejecutar disparos en la zona, lo que habría generado la muerte del sargento Puga.

El hecho generó la inmediata pregunta de si un funcionario policial puede ejercer como guardia privado en su tiempo libre.

¿Pueden funcionarios de Carabineros ser guardias privados?

Fue la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, la que abordó la situación en Tolerancia Cero. Junto con lamentar el hecho, detalló que “con el pasar de las horas, supimos que lo que había pasado es que él y otro compañero suyo estaban prestando labores de seguridad pero no como Carabineros. Sino que habían hecho un contrato personal”.

Consultada si es que esta situación es legal, Tohá aclaró que “no, eso no es legal. Pero, para el caso, no es relevante. No es relevante que no sea legal, en el sentido de que él es una víctima de todas maneras”.

“Lo que sucedió es que habiendo efectivamente un grupo de personas extranjeras que estaban o había la sospecha de que estaban robando celulares. Él y su compañero, otro funcionario también de Carabineros, que estaba en esta misma tarea, fueron a controlar esta situación y en el control el compañero aparentemente hizo uso del arma. Mientras hizo uso del arma, tuvo una caída y una de sus balas fue a parar al sargento Puga“, detalló la secretaria de Estado.

Generar ingresos extras

Posteriormente, se le preguntó a Tohá si es que es común que funcionarios de Carabineros generen ingresos extras ejerciendo como guardias, señaló que “yo no podría decir que es muy común, pero hay situaciones en que se han registrado casos de ese tipo“.

“Hay situaciones en que se han registrado también Carabineros involucrados en acciones delictuales, eso no quiere decir que sea común, que sea generalizado. Pero cuando sucede es motivo de preocupación porque ciertamente un funcionario que está contratado, tiene un horario, tiene una exigencia, tiene una misión que está ligada a una institución pública, tiene ciertas restricciones y esta es una de ellas, y es una de las materias que hay que controlar”, sentenció.