Tohá responde a Matthei tras críticas al Plan Calles Sin Violencia: “Lamentablemente, la alcaldesa no está muy informada”

Este martes, la vicepresidenta Carolina Tohá acusó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de “no estar informada”, esto tras las críticas que realizó al Plan Calles Sin Violencia.

La crítica de Matthei

Este lunes, la jefa comunal tildó el Plan Calles Sin Violencia de ser una “broma”y un “hazmerreír”. “Si nos demoramos mucho más, el crimen organizado se va a tomar totalmente nuestro país y después ya no lo vamos a poder sacar más”, sostuvo.

“Por lo tanto, más que una declaración, lo que pido son acciones. Acciones concretas y basta ya de estos planes ‘Calle Segura’ que realmente son un hazmerreír para cualquier persona que sepa un poco del tema de seguridad ciudadana”, agregó.

En esta línea, Matthei aseguró que el Plan Calles sin Violencia “es una broma (…). Para cualquier persona que sabe cómo opera el crimen organizado fue un chiste desde un principio. No merecía tener el nombre de plan. Era solo un reacomodo de carabineros”.

¿Qué respondió Tohá?

La vicepresidenta Tohá se refirió a los dichos de Matthei, señalando que “lamentablemente la alcaldesa no está muy informada, no ha visto los antecedentes, no conoce el programa, ni conoce las evaluaciones del programa. Sería bueno que las conociera”.

Esto va en línea con lo dicho por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que la jefa comunal “es una persona que habla desde la óptica de candidata presidencial. Y en ese contexto, como gobierno esperaríamos que los candidatos o candidatas tengan un ánimo más constructivo que destructivo en el debate público, sobre todo en temas de seguridad”.