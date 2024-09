Teresa Marinovic afirma que la Universidad San Sebastián ofreció contratos de 2 millones y medio a convencionales para hacer campaña por el Rechazo

La exconvencional aseguró "no tener pruebas". Según explicó, otro colega convencional le contó la situación: "La persona que me contó esta historia dice la verdad", sostuvo.

La exconvencional Teresa Marinovic afirmó que la Universidad San Sebastián (USS), actualmente cuestionada por el alto sueldo que le daba a Marcela Cubillos como profesora, habría ofrecido 2 millones y medio a los exconvencionales para hacer campaña por el Rechazo.

Sus dichos se dieron en su canal de Youtube, donde en un video de 30 minutos realizó duras críticas a Cubillos y fuertes acusaciones en contra de la casa de estudios.

“Les pido atención a lo que voy a contar, porque es una denuncia grave. No tengo pruebas, no hay nada escrito, ni audio. Es sólo el testimonio de una persona que me merece confianza”, comenzó contando.

Marinovic continuó: “Siendo yo todavía convencional, una persona convencional también, pero no militante UDI, me comentó que la habían incluido en una lista, una nómina, de personas a las que se les pagaría por hacer campaña para el plebiscito de salida. A esta persona se le ofreció un contrato con la Universidad de San Sebastián de alrededor de dos millones y medio de pesos al mes, lo mismo que ganábamos como convencionales, que se le pagarían entre los meses de julio, una vez terminada la convención, y diciembre de ese mismo año”.