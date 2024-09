Tenso momento en la Cámara ante homenaje para detenidos desaparecidos: Sesión tuvo que ser suspendida

A raíz de una nueva conmemoración por el golpe de Estado, un grupo de parlamentarios presentó carteles en la Sala con fotografías de víctimas de la dictadura. Esto causó molestia en sectores oposición, lo que generó un tenso momento en la corporación.

Un tenso momento se vivió este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, a raíz de la conmemoración por los 51 años del golpe de Estado, lo que terminó con la suspensión de la sesión por algunos minutos.

¿Qué pasó?

Al inicio de la jornada, un grupo de parlamentarios desplegó carteles con fotografías de víctimas de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Específicamente, eran imágenes de familiares y conocidos que, hasta la actualidad, están desaparecidos.

Esto causó molestia en sectores de la oposición, ante lo cual pidieron a la mesa directiva de la corporación, que es encabezada por la diputada Karol Cariola (PC), que retiren los carteles. Para ello hicieron del reglamento de la Cámara que describe la acción como una falta al orden.

“Hemos aplicado hasta ahora el artículo 90, numeral 6, que ha quedado claro y le hemos solicitado a los diputados poder retirar los carteles del pupitre. Frente a la no respuesta de quienes no han querido sacar el cartel del pupitre, hemos aplicado la primera advertencia de falta al orden. Para quienes mantienen, aplicamos la segunda advertencia de falta al orden, y ya lo hicimos”, dijo Cariola ante la petición.

“Por lo tanto, diputadas y diputados, les pido nuevamente que puedan sacar los carteles de sus pupitres”, agregó.

Luego, la presidenta de la Cámara le dio la palabra a la diputada Lorena Pizarro (PC), quien había pedido un punto de reglamento, es decir, el permiso para pronunciarse ante la Sala con motivo de una normal.

“Presidenta, quiero decir algo. Nosotras y nosotros tenemos…”, dijo Pizarro cuando fue interrumpida por Cariola, quien le dijo “¿artículo diputada? Por favor”.

Al respecto, Pizarro le contestó: “artículo 90, el numeral que quiera”. Esto generó molestia en otros parlamentarios, especialmente en un sector de la oposición, ante lo cual, y debido al desorden, la presidenta de la Cámara decidió suspender la sesión para poder resolver la situación.

Luego de unos minutos, Cariola retomó la instancia y explicó que, tras conversar con la Secretaría de la Cámara Baja, “el reglamento es explícito en establecer que efectivamente la falta de orden se provoca cuando lo expuesto es la colocación de carteles en los pupitres. Cuando tiene que ver con la indumentaria de las personas y así lo dijimos hace algún tiempo atrás, cuando la diputada Pamela Jiles, por ejemplo, traía una banda y era parte de su indumentaria, efectivamente no se está incumpliendo específicamente el reglamento”.

“Sin embargo, queremos solicitar, por favor, por la buena convivencia de esta Cámara de Diputadas y Diputados, que podamos resolver de la mejor manera posible y retomar nuestra sesión”, añadió.

De este modo, Cariola confesó que la situación era compleja, pero, insistió en que los carteles puedan ser retirados. “Les pido por favor que sean específicos en el punto de reglamento que va a tratar cada persona que lo solicite para que podamos dar un acuerdo respecto a esta situación”, indicó.

¿Qué dijo Pizarro?

Tras su intervención, Karol Cariola le dio nuevamente la palabra por punto de reglamento a Pizarro. “Artículo 90, numeral 6 referido a los carteles”, comenzó diciendo la diputada.

Después explicó por qué estaban utilizando las imágenes. “Presidenta, este no es cualquier cartel, son las fotos de nuestros muertos, son las fotos de nuestros desaparecidos, asesinados de manera brutal durante la dictadura”, sostuvo. “Para cargarlos no es fácil. porque se hace más latente su ausencia. Hubiese sido importante un gesto de respeto de la bancada del frente, pero nunca lo tienen. Yo me acerqué a hablar con el diputado (Cristóbal) Urruticoechea y él sabe, no discutimos, y le dije ‘trate de que su bancada entienda lo que esto significa’”, añadió.

“Solo como ejemplo, este es mi papá, lo busco desde que tenía 10 años. Ese es el padre de Candelaria (Acevedo) que se inmoló por salvar la vida de sus hijos. Carmen (Hertz) tiene la foto de su marido que enterraron en el desierto, y cada uno de estos rostros, cada uno de estos rostros representan a alguien”, continuó.

No obstante, Pizarro finalizó su discurso indicando que, como grupo, retirarán los carteles “por la falta de dignidad de aquellos que creen que un rostro les puede hacer daño o quizás les pesa en la conciencia”.

“Los vamos a sacar, solo decir que por la vida y por la paz, que nos digan dónde están.”, sentenció.