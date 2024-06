La tensa discusión entre presidente Boric y vecina que aseguró que extranjeros “tienen todo gratis”: ¿Qué dijo el mandatario?

El jefe de Estado se vio enfrascado en una discusión con vecinas de Punta Arenas en el marco de su gira por la Región de Magallanes.

El presidente Gabriel Boric se vio envuelto en una tensa conversación con una vecina de Punta Arenas que afirmó que las personas extranjeras “tienen todo gratis“.

¿Qué respondió el presidente Boric a vecina?

En el marco de su gira por la Región de Magallanes, el mandatario se acercó a vecinas que se estaban manifestando a las afueras de la ex Penitenciaría local, previo a la entrega de terrenos para la construcción de la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes.

Los pobladores expresaron una serie de problemáticas ambientales y sociales. “El gobernador nunca nos ha recibido a nosotros con nuestras problemáticas”, acusaron, a lo que el presidente respondió que “sin avisar voy a ir de sorpresa a ver qué está pasando”.

“Muchas veces usted, quizás, no sabe las problemáticas que tienen los vecinos acá en Punta Arenas”, continuaron los vecinos. Frente a ello, el jefe de Estado afirmó que es “muy buena cosa que me cuenten. Para eso estamos las autoridades, para escucharlos”.

Es en este momento en que una vecina le reclamó por supuestos beneficios que estaría recibiendo la población extranjera. “Si los chilenos nos vamos al país de ellos, ¿nos van a dar las garantías que tienen? Tienen casa, salud, educación y todo gratis“.

Frente a ello, el presidente respondió de forma tajante: “eso no se lo voy a aceptar. No, es que no porque no es cierto (…). Acá a nadie se le está regalando nada de la nada. Ese mito que a los extranjeros se le regala casa porque son extranjeros, no es cierto”.

“Dígame un caso. No me diga ‘yo tengo gente’, dígame un caso, nombre y apellido y yo voy a verificar ese caso”, dijo, y concluyó diciendo que “el problema que tienen ustedes, independiente de esto, es real y a ese problema, como Estado, tenemos que darle una solución”.