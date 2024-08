“Tenemos 14 institutos y gastamos menos que el hospital más chico estatal”: Don Francisco defiende eficiencia de recursos en la Teletón

El animador participó del programa Última Mirada, con Fernando Paulsen, donde abordó diversos aspectos del funcionamiento del instituto, uno de ellos lo relativo al gasto económico que día a día tiene el organismo.

La noche de este martes, Mario Kreutzberger, mundialmente conocido como Don Francisco, abordó lo que será una nueva Teletón, a realizarse el 8 y 9 de noviembre de 2024.

El animador participó del programa Última Mirada, con Fernando Paulsen, donde abordó diversos aspectos del funcionamiento del instituto, uno de ellos lo relativo al gasto económico que día a día tiene el organismo.

“Hay muchas cosas estatales. Yo puedo decir que tenemos 14 institutos y gastamos menos que el hospital más chico estatal”, respondió Kreutzberger ante la consulta de si era mejor que la Teletón pasase al Estado.

Pero el animador también abordó otros temas, como los errores que cometió en su larga carrera televisiva: “Yo cometí muchos errores. Yo siempre tengo frase -tú sabes que yo siempre hago frases para el cobre, porque Chile no produce tanto bronce, entonces, mis frases son para el cobre-: la preparación es la base de la improvisación. Pero en la improvisación se cometen muchos errores, y yo dije e hice cosas que eran un error, pero no era mi intención. Pero, finalmente, no era lo adecuado”, sostuvo en el programa Última Mirada, en CNN Chile.

Revisa acá el programa completo con Don Francisco