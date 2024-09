Suspenden a fiscal Carlos Palma de sus funciones en medio de indagatoria en su contra por chats con Luis Hermosilla

Durante los últimos días se revelaron las conversaciones en las que Palma le facilitaba información de una causa a Hermosilla, sumadas a las gestiones que realizaron ambos para que el persecutor llegara a la Fiscalía Nacional.

Durante este jueves se dio a conocer que el Ministerio Público suspendió de sus funciones al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Esto, tras la apertura de una investigación penal en su contra luego que se hicieran públicas las conversaciones que tuvo el persecutor con Luis Hermosilla y otras personas cercanas al círculo del abogado formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. La información fue dada a conocer por La Segunda.

Los chats entre el fiscal Palma y Luis Hermosilla

Un reportaje de Ciper reveló los chats entre Palma y Hermosilla cuando el fiscal se candidateó a la Fiscalía Nacional. En estos, Palma le envió el audio de una interceptación telefónica de un acusado por narcotráfico defendido por el estudio de Luis Hermosilla.

“Escúchalo completo (solo para ti). Ese es el cliente de tu abogado”, “Insisto, solo para ti. El colega podría hacer ruido porque te estoy pasando Información” son parte de los mensajes que envió Palma.

Sumado a la filtración, se dieron a conocer las gestiones entre ambos ante la Corte Suprema para que Palma integrara la quina final entre la que se elegiría el candidato del Gobierno para suceder a Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional.

En medio de esas gestiones, Palma le escribió a Hermosilla: “Aun cuento con tu apoyo, cierto? Porque se que José es amigo tuyo (José Morales)”.

A lo que Hermosilla le respondió: “Cuentas con mi apoyo. Con José no he hablado hace tiempo, pese a que lo sigo considerando mi amigo”.

“Gracias. No me quiero poner romántico, pero yo te considero mi amigo. Y no me gustaría que nos distanciáramos por tonteras”, le replicó el ahora suspendido fiscal Palma.