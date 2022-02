Un sumario realizado por la Municipalidad de Ñuñoa concluyó que la concejala María Eugenia Lorenzini (RD) “tiene comportamientos, palabras o gestos generalizados que degradan el clima laboral”, tras una denuncia por acoso laboral reiterado y malos tratos que presentó una de sus asesoras.

Tras cuatro meses de investigación, la municipalidad logró comprobar la veracidad de los hechos narrados por la denunciante C.E., de 28 años. Además, constató la vulneración de la integridad psíquica de ella y otros colaboradores.

“Corresponde considerar los hechos que se tienen por acreditados luego de la etapa indagatoria, y en ese sentido, se lograron acreditar situaciones constitutivas de maltrato laboral”, señala el documento emitido por la fiscal de la municipalidad, Alison Torres, al que tuvo acceso La Tercera.

Entre otras cosas, la trabajadora denunció que Lorenzini la trató de “esclava blanca”, lo cual, según el sumario, “corresponde a un epíteto peyorativo y discriminatorio; jamás debió emplearse para referirse a una asistente, toda vez que dañó la honra de la denunciante, afectando sus derechos fundamentales”.

La municipalidad también constató que la concejala solía gritarles a C.E. y a sus otros colaboradores. “Los gritos de los que dan cuenta las testigos (…) no corresponden a un trato respetuoso de la dignidad de las personas, en particular de quienes se tienen bajo subordinación o dependencia”.

“Además, se comprobaron indicios de que Lorenzini tuvo conductas dañinas respecto de otras personas, lo que da cuenta de que la denunciante no es una víctima específica de la forma de ser o actuar de la concejala, sino que ella tiene comportamientos, palabras o gestos generalizados que degradan el clima laboral”, establece el documento.

Sin sanción

A pesar de que el sumario constató las situaciones de maltrato laboral, la Fiscalía Municipal de Ñuñoa no dictó sanciones para la concejala, ya que “la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que ‘a los concejales no les serán aplicables las normas que rigen a los funcionarios municipales, salvo en materia civil o penal’, razón por la cual esta fiscalía no puede formular cargos, ni mucho menos proponer alguna sanción”.

El informe sugiere medidas como mantener a C.E. en la nueva área que se le asignó dentro del municipio. Además, recomienda “realizar una jornada de capacitación sobre derechos funcionarios y medidas de prevención de acoso laboral, dirigido tanto a la concejala como a todas las demás concejalas, concejales y personal que se desempeña directamente con dichas autoridades”.

C.E. dijo estar disconforme con los resultados del sumario. “Todo este proceso ha sido difícil. Y ahora que se comprobaron mis denuncias, la Fiscalía Municipal se desentiende y solo propone capacitaciones. Es muy decepcionante”, comentó a La Tercera.