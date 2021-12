La activista y concejala de Ñuñoa María Eugenia “Kena” Lorenzini (RD) enfrenta dos acusaciones por acoso laboral y sexual reiterado. Las denuncias fueron realizadas por una asesora de 28 años.

Tras la acusación, se abrió un sumario municipal y una investigación en el Tribunal Metropolitano de Revolución Democrática (RD), partido en el que ambas militan. Los procesos iniciaron en octubre de este año.

Según detalló La Tercera, la denunciante señala que en su primer mes de trabajo tuvo jornadas de 12 horas o más. Según ella, los problemas comenzaron en julio, cuando solicitó dos días administrativos por la muerte de su abuelo, los cuales fueron otorgados, pero luego habría sido cuestionada por Lorenzini.

La víctima, de iniciales C. E., detalló diversas instancias donde la concejala, frente a otras autoridades municipales, se habría dirigido a ella en forma agresiva y con malos tratos. “¿Dónde está mi esclava blanca? ¡Quiero que venga ahora!”, sería uno de los tantos comentarios que Lorenzini realizó.

Además, C.E. realizó acusaciones de acoso sexual. “Ella (Lorenzini) hacía comentarios de que era buena en la cama y que las chicas más jóvenes con quienes había salido le halagaban sus cualidades sexuales (…) Solo atiné a decirle que los comentarios estaban fuera de lugar y del contexto laboral”.

En el Tribunal Metropolitano de RD no se han visto hasta ahora mayores avances. Inicialmente, le ofrecieron a la víctima una mediación asistida mediante la cual obtendría una disculpa por parte de la concejala, lo que su abogada desestimó, pues buscan sanciones.

RD contempla en su reglamento la figura de “acusadores” que investigan denuncias para llegar a veredicto, pero en dos ocasiones no ha habido voluntarios. “Por las elecciones y porque todos quieren estar en campaña, este proceso se ha demorado”, dijo la presidenta del tribunal, Andrea Barriga.

Al ser consultada por La Tercera, la concejala María Eugenia Lorenzini negó tajantemente estar involucrada en los hechos. “No he cometido nada. Está todo en proceso, pero no hay una denuncia de acoso sexual. Al menos, la que llegó al municipio no es por eso”, dijo la fotógrafa.